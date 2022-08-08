مدحت نافع: مليار جنيه تكلفة مجمع السبائك في العين السخنة

دبي - احمد فتحي في الاثنين 8 أغسطس 2022 09:11 مساءً - هاجر عطية_ أعلنت الشركة العربية للسبائك ومضادات الأكسدة ، إنشاء أكبر مجمع صناعي للسبائك الحديدية في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس على مساحة 40 ألف متر بالمنطقة الجنوبية بالعين السخنة، بحجم استثمارات مليار جنيه.

وأوضح الدكتور مدحت نافع، رئيس مجلس إدارة الشركة العربية للسبائك ، أن مدة تنفيذ المشروع 5 سنوات شاملة مراحل التشغيل كافة، مشيراً إلى أنه سيتم الانتهاء من تنفيذ المرحلتين الأولى والثانية بعد عام ونصف من الآن.

وأضاف نافع، أن المشروع يستهدف سد الفجوة الاستيرادية من المنتج بتكلفة تزيد عن مليار دولار، فيما ستتجاوز نسبة التصنيع المحلي 85% من المنتج.

وأشار رئيس مجلس إدارة العربية للسبائك، إلى أنه جاري العمل حالياً على الدراسة البيئية للمشروع، والتعاقد على الأفران.

وأوضح نافع، أن الشركة تستهدف إنتاج 48 ألف طن من سبائك الفيروسيليكون؛ إضافة إلى إنتاج سبائك السيلكون منجنيز المستخدمة كمادة أساسية في صناعة الحديد والصلب ومادة السيلكون ميتال، المستخدم في صناعة الألومنيوم.

وأكد استهداف المشروع زيادة الإنتاج خلال مراحل عدة، موجه للسوق المحلي بجانب التصدير لأسواق أوروبا وشمال إفريقيا، في ظل سياسة الدولة المصرية لتوطين الصناعة الوطنية وتقليل الاعتماد على الواردات الصناعية، لتبلغ واردات مصر من السبائك الحديدية قرابة المليار دولار سنويًا.