141 مليون دينار ايرادات الأراضي منذ مطلع العام



انت الان تتابع خبر141مليون دينار ايرادات الأراضي منذ مطلع العام والان مع التفاصيل



رياض -احمد صلاح- ارتفعت إيرادات دائرة الأراضي والمساحة خلال السبعة أشهر الأولى من عام الى 2022: 141,970,705 ديناراً أردنياً، بارتفاعٍ نسبته %33 مقارنةً بنفس الفترة من عام 2021؛ علماً بأن قيمة إعفاءات الشقق خلال السبعة أشهر الأولى قد بلغت 62,405,238 ديناراً، بانخفاضٍ بلغت نسبته %2 مقارنةً بنفس الفترة من عام 2021، ليصبح مجموع الإيرادات وإعفاءات الشقق 204,375,943 ديناراً، بارتفاعٍ بلغت نسبته 20% مقارنةً بنفس الفترة من عام 2021.



ارتفع حجم التداول في سوق العقار الأردني خلال السبعة أشهر الأولى من عام 2022 بنسبةٍ بلغت 20% مقارنةً بنفس الفترة من عام 2021؛ ليبلُغ 3,128 مليار دينار تقريباً.



وحسب التقرير الصادر عن دائرة الأراضي والمساحة الأردنية اليوم الأحد، فقد جاءت مديرية تسجيل شمال عمّان بالمرتبة الأولى بحجم تداول بلغ: 613 مليون ديناراً تقريباً، تلتها مديرية تسجيل أراضي عمان بالمرتبة الثانية: 363 مليون ديناراً تقريباً، ومديريّة تسجيل أراضي غرب عمان بالمرتبة الثالثة 346 مليون ديناراً تقريباً، فيما جاءت مديريّة تسجيل أراضي جنوب عمّان تالياً وبحجم تداول بلغ: 332 مليون ديناراً تقريباً.



وبلغت نسبة حجم التداول في مديريات ومكاتب تسجيل محافظة العاصمة والمركز الرئيسي من حجم تداول السبعة أشهر الأولى 71% تقريباً بمجموع ملياران ومئتان وستة وعشرون مليون ديناراً أردنيًا تقريبا.



وبلغ حجم التداول في سوق العقار في المملكة خلال هذا الشهر 493 مليون ديناراً أردنياً تقريباً، بارتفاعٍ بلغت نسبته 40% مقارنةً بنفس الشهر من عام 2021، وانخفاضٍ بلغت نسبته 12% مقارنةً بالشهر السابق.



وجاءت مديرية تسجيل أراضي شمال عمّان بالمرتبة الأولى بإيراداتٍ بلغت 21,924,249 ديناراً، وفي المرتبة الثانية مديرية تسجيل أراضي جنوب عمان بإيراداتٍ بلغت 18,019,884 ديناراً. تلاها بالمرتبة الثالثة مديريّة تسجيل أراضي عمان بإيراداتٍ بلغت: 15,362,692 ديناراً، ثمّ جاءت رابعًا مديرية تسجيل أراضي غرب عمان بإيراداتٍ بلغت 15,113,642 ديناراً.



وبلغت نسبة إيرادات مديريات ومكاتب تسجيل محافظة العاصمة والمركز الرئيسي من حجم إيرادات السبعة أشهر الأولى 68% بمجموع 96,339,172 ديناراً، فيما بلغت إيرادات مديريات ومكاتب تسجيل باقي المحافظات 45,631,533 ديناراً.



وبلغت إيرادات دائرة الأراضي والمساحة خلال شهر تموز من عام 2022: 22,868,392 ديناراً أردنياً، بارتفاعٍ بلغت نسبته %60 مقارنةً بنفس الشهر من عام 2021؛ وانخفاضٍ بلغت نسبته 12% مقارنةً بالشهر السابق، علماً بأن قيمة إعفاءات الشقق لهذا الشهر قد بلغت 9,312,185 ديناراً، بارتفاعٍ بلغت نسبته %8 مقارنةً بنفس الشهر من عام 2021، وانخفاضٍ بلغت نسبته 11% مقارنةً بالشهر السابق، ليصبح مجموع الإيرادات وإعفاءات الشقق 32,180,577 ديناراً، بارتفاعٍ بلغت نسبته %40 مقارنةً بنفس الشهر من عام 2021، وانخفاضٍ بلغت نسبته 12% مقارنةً بالشهر السابق.



وجاءت مديرية تسجيل أراضي شمال عمّان بالمرتبة الأولى بإيراداتٍ بلغت 3,587,938 ديناراً، وفي المرتبة الثانية مديرية تسجيل أراضي جنوب عمّان بإيراداتٍ بلغت: 3,237,492 دينارًا، تلتها بالمرتبة الثالثة مديرية تسجيل أراضي غرب عمّان بإيراداتٍ بلغت 2,525,748 ديناراً، وبالمرتبة الرابعة وبفارقٍ بسيطٍ مديريّة تسجيل أراضي عمان: 2,057,833 ديناراً.



وبلغت نسبة إيرادات مديريات ومكاتب تسجيل محافظة العاصمة والمركز الرئيسي من حجم إيرادات هذا الشهر 66%، بمجموع 15,088,484 ديناراً، فيما بلغت إيرادات مديريات ومكاتب تسجيل باقي المحافظات 7,779,908 ديناراً.



وتمركزت أكثر بيوعات الأراضي في المملكة خلال السبعة أشهر الأولى من عام 2022 في عمان/ قرية عمان/ حوض المدينة بعدد 331 قطعة أرض، تلتها في الزرقاء/ قرية البتراوي/ حوض البتراوي الجنوبي بعدد 222 قطعة، وفي شرق عمان/ قرية النويجيس/ حوض خنيفسة بعدد 189 قطعة، وفي الزرقاء مُجددًا/ قرية الغباوي/ حوض الجامعة بعدد 183 قطعة، ثمّ في جنوب عمان/ قريةالطنيب/ حوض السكة الغربي بعدد 162 قطعة، وفي قرية الجيزة من نفس المديرية/ حوض الموارس بعدد 155 قطعة.



وتمركزت بيوعات الشقق في الزرقاء/ قرية البتراوي/ حوض البتراوي الجنوبي بعدد 431 شقة، تلتها شرق عمان/ قرية طبربور/ حوض الميالة بعدد 354 شقة، وفي قرية النويجيس من نفس المديرية/ حوض الرواق بعدد 314 شقة، وفي شمال عمان/ قرية الجبيهة/ حوض أبو العوف بعدد 256 شقة، وفي قرية ياجوز من نفس المديرية/ حوض أم حليليفة بعدد 248 شقة، ثمّ في عمان/ قرية عمان/ حوض المدينة بعدد 246 شقة، وفي غرب عمان/ قرية وادي السير/ حوض دير غبار بعدد 243 شقة.



تمركزت بيوعات الأراضي في المملكة خلال شهر تموز/يوليو من عام 2022 في جنوب عمان/ قرية الطنيب/ حوض السكة الشرقي بعدد 49 قطعة أرض، وفي عمان/ قرية عمان/ حوض المدينة بعدد 48 قطعة، تلتها جنوب عمان/ قرية الحمام الشرقي/ حوض الفايز الشرقي بعدد 44 قطعة، وفي قرية الطنيب من نفس المديرية/ حوض السكة الغربي بعدد 38 قطعة، ثمّ في الطفيلة/ قرية الطفيلة/ حوض المعهد بعدد 36 قطعة.



أما بيوعات الشقق فقد تمركزت في الزرقاء/ قرية البتراوي/ حوض البتراوي الجنوبي بعدد 78 شقة، تلتها شرق عمان/ قرية طبربور/ حوض الميالة بعدد 70 شقة، وفي شمال عمان/ قرية الجبيهة/ حوض بركة بعدد 61 شقة، وفي قرية أبو العوف من نفس القرية والمديرية بعدد 60 شقة، وفي قرية أبو نصير من نفس المديرية/ حوض اصهي الفقير بعدد 51 شقة.



وبلغ عدد بيوعات العقار لمستثمرين غير أردنيين خلال السبعة أشهر الأولى من عام 2022: 1,812 عقاراً بارتفاعٍ بلغت نسبته %27 مقارنةً بنفس الفترة من عام 2021، منها 1,117 شقةً بارتفاعٍ بلغت نسبته %11، و 695 قطعة أرض بارتفاعٍ بلغت نسبته %65، مساحتها: 172,684 م2 للشقق و 9,485,216 م2 للأراضي، قيمتها التقديرية 165,716,674 ديناراً، بارتفاعٍ بلغت نسبته %34 مقارنةً بنفس الفترة من عام 2021: منها 97,508,217 ديناراً بنسبة 59% للشقق، و 68,208,457 ديناراً بنسبةٍ بلغت %41 للأراضي.



وجاءت الجنسيّة السعودية في بيوعات السبعة أشهر الأولى بالمرتبة الأولى بمجموع 438 عقاراً، تلتها بالمرتبة الثانية الجنسيّة العراقية بمجموع 430 عقاراً، والجنسية السورية بالمرتبة الثالثة بمجموع 254 عقاراً.



أمّا من حيث القيمة فقد جاءت الجنسيّة العراقية بالمرتبة الأولى بقيمة تقديرية بلغت: 62,155,691 ديناراً بنسبةٍ بلغت %38 من القيمة التقديرية لبيوعات غير الأردنيين، والجنسية السعودية بالمرتبة الثانية: 35,262,846 ديناراً بنسبةٍ بلغت %21، والجنسية السورية بالمرتبة الثالثة: 11,163,315 ديناراً بنسبةٍ بلغت 7%، والجنسية الأمريكية بالمرتبة الرابعة: 7,911,213 دينارًا بنسبةٍ بلغت 5%.



فيما بلغ عدد بيوعات العقار لمستثمرين غير أردنيين خلال شهر تموز/يوليو من عام 2022: 263 عقاراً بارتفاعٍ بلغت نسبته %15 مقارنةً بالشهر نفسه من عام 2021، وانخفاضٍ بلغت نسبته 11% مقارنةً بالشهر السابق، منها 165 شقةً، بارتفاعٍ بلغت نسبته %9 مقارنةً بالشهر نفسه من عام 2021، وانخفاضٍ بلغت نسبته 12% مقارنةً بالشهر السابق. و98 قطعة أرض، بارتفاعٍ بلغت نسبته %29 مقارنةً بالشهر نفسه من عام 2021، و وانخفاضٍ بلغت نسبته 9% مقارنةً بالشهر السابق، مساحتها 24,756 م2 للشقق و 759,929 م2 لقطع الأراضي، قيمتها التقديرية 20,567,959 دينارًا، بارتفاعٍ بلغت نسبته %19 مقارنةً بنفس الشهر من عام 2021، وانخفاضٍ بلغت نسبته 19% مقارنةُ بالشهر السابق: منها 13,849,835 دينارًا بنسبةٍ بلغت 67% للشقق، و6,718,124 دينارًا بنسبةٍ بلغت %33 للأراضي.



وجاءت الجنسية السعودية بالمرتبة الأولى في بيوعات شهر تموز/يوليو بمجموع 68 عقاراً، وفي المرتبة الثانية الجنسيّة العراقية بمجموع 57 عقاراً، وفي المرتبة الثالثة الجنسيّة السورية بمجموع 43 عقاراً.



أمّا من حيث القيمة فقد جاءت الجنسيّة العراقية بالمرتبة الأولى بحجم استثماٍر بلغ: 6,587,739 ديناراً بنسبةٍ بلغت %32 من القيمة التقديرية لبيوعات غير الأردنيين، والجنسيّة السعودية بالمرتبة الثانية: 5,070,434 ديناراً بنسبةٍ بلغت %25، والجنسيّة السورية بالمرتبة الثالثة: 2,054,583 ديناراً بنسبةٍ بلغت %10، والجنسيّة الأمريكية بالمرتبة الرابعة: 1,106,921 ديناراً بنسبةٍ بلغت %5.



وبلغ إجمالي بيوعات العـقـار في المملكة خلال السبعة أشهر الأولى من عام 2022: 90,429 عقاراً، بانخفاضٍ بلغت نسبته %7 مقارنةً بنفس الفترة من عام 2021، توزعت على 32,008 عقاراً في محافظة العاصمة بنسبةٍ بلغت 35%، و58,421 عقاراً في باقي المحافظات بنسبةٍ بلغت 65%. كما توزعت بيوعات العقار في محافظة العاصمة على 13,602 شقةً، و18,406 قطعة أرض، في حين توزعت البيوعات في باقي محافظات المملكة على 7,648 شقةً و50,773 قطعة أرض.



وبلغ إجمالي معاملات بيع العـقـار في المملكة خلال شهر تموز من عام 2022: 14,085 عقاراً بانخفاضٍ بلغت نسبته %2 مقارنةً بنفس الشهر من عام 2021، وانخفاضٍ بلغت نسبته 10% مقارنةً بالشهر السابق، توزعت على 5,153 عقاراً في محافظة العاصمة بنسبةٍ بلغت 37%، و 8,932 عقاراً في باقي المحافظات بنسبةٍ بلغت 63%. كما توزعت البيوعات في محافظة العاصمة على 2,152 شقةً، و3,001 قطعة أرض، في حين توزعت البيوعات في باقي محافظات المملكة على 1,182 شقةً و7,750 قطعة أرض.



بلغ حجم التداول في سوق العقار في المملكة خلال السبعة أشهر الأولى من عام 2022: ثلاثة مليارات ومئة وثمانية وعشرون مليون دينارًا أردنياً تقريباً، بارتفاعٍ بلغت نسبته %20 مقارنةً بنفس الفترة من عام 2021، حيث جاءت مديرية تسجيل شمال عمّان بالمرتبة الأولى بحجم تداول بلغ: 613 مليون ديناراً تقريباً، تلتها مديرية تسجيل أراضي عمان بالمرتبة الثانية: 363 مليون ديناراً تقريباً، ومديريّة تسجيل أراضي غرب عمان بالمرتبة الثالثة 346 مليون ديناراً تقريباً، فيما جاءت مديريّة تسجيل أراضي جنوب عمّان تالياً وبحجم تداول بلغ: 332 مليون ديناراً تقريباً.



وبلغت نسبة حجم التداول في مديريات ومكاتب تسجيل محافظة العاصمة والمركز الرئيسي من حجم تداول السبعة أشهر الأولى 71% تقريباً بمجموع ملياران ومئتان وستة وعشرون مليون ديناراً أردنيًا تقريباً.



فيما بلغ حجم التداول في سوق العقار في المملكة خلال هذا الشهر 493 مليون ديناراً أردنياً تقريباً، بارتفاعٍ بلغت نسبته 40% مقارنةً بنفس الشهر من عام 2021، وانخفاضٍ بلغت نسبته 12% مقارنةً بالشهر السابق.



وبلغت إيرادات دائرة الأراضي والمساحة خلال السبعة أشهر الأولى من عام 2022: 141,970,705 ديناراً أردنياً، بارتفاعٍ بلغت نسبته %33 مقارنةً بنفس الفترة من عام 2021؛ علماً بأن قيمة إعفاءات الشقق خلال السبعة أشهر الأولى قد بلغت 62,405,238 ديناراً، بانخفاضٍ بلغت نسبته %2 مقارنةً بنفس الفترة من عام 2021، ليصبح مجموع الإيرادات وإعفاءات الشقق 204,375,943 ديناراً، بارتفاعٍ بلغت نسبته 20% مقارنةً بنفس الفترة من عام 2021، وقد جاءت مديرية تسجيل أراضي شمال عمّان بالمرتبة الأولى بإيراداتٍ بلغت 21,924,249 ديناراً، وفي المرتبة الثانية مديرية تسجيل أراضي جنوب عمان بإيراداتٍ بلغت 18,019,884 ديناراً. تلاها بالمرتبة الثالثة مديريّة تسجيل أراضي عمان بإيراداتٍ بلغت: 15,362,692 ديناراً، ثمّ جاءت رابعًا مديرية تسجيل أراضي غرب عمان بإيراداتٍ بلغت 15,113,642 ديناراً.



وبلغت نسبة إيرادات مديريات ومكاتب تسجيل محافظة العاصمة والمركز الرئيسي من حجم إيرادات السبعة أشهر الأولى 68% بمجموع 96,339,172 ديناراً، فيما بلغت إيرادات مديريات ومكاتب تسجيل باقي المحافظات 45,631,533 ديناراً.



وبلغت إيرادات دائرة الأراضي والمساحة خلال شهر تموز الماضي 22,868,392 ديناراً أردنياً، بارتفاعٍ بلغت نسبته %60 مقارنةً بنفس الشهر من عام 2021؛ وانخفاضٍ بلغت نسبته 12% مقارنةً بالشهر السابق، علماً بأن قيمة إعفاءات الشقق لهذا الشهر قد بلغت 9,312,185 ديناراً، بارتفاعٍ بلغت نسبته %8 مقارنةً بنفس الشهر من عام 2021، وانخفاضٍ بلغت نسبته 11% مقارنةً بالشهر السابق، ليصبح مجموع الإيرادات وإعفاءات الشقق 32,180,577 ديناراً، بارتفاعٍ بلغت نسبته %40 مقارنةً بنفس الشهر من عام 2021، وانخفاضٍ بلغت نسبته 12% مقارنةً بالشهر السابق، وقد جاءت مديرية تسجيل أراضي شمال عمّان بالمرتبة الأولى بإيراداتٍ بلغت 3,587,938 ديناراً، وفي المرتبة الثانية مديرية تسجيل أراضي جنوب عمّان بإيراداتٍ بلغت: 3,237,492 دينارًا، تلتها بالمرتبة الثالثة مديرية تسجيل أراضي غرب عمّان بإيراداتٍ بلغت 2,525,748 ديناراً، وبالمرتبة الرابعة وبفارقٍ بسيطٍ مديريّة تسجيل أراضي عمان: 2,057,833 ديناراً.



وقد بلغت نسبة إيرادات مديريات ومكاتب تسجيل محافظة العاصمة والمركز الرئيسي من حجم إيرادات هذا الشهر 66%، بمجموع 15,088,484 ديناراً، فيما بلغت إيرادات مديريات ومكاتب تسجيل باقي المحافظات 7,779,908 ديناراً.



وتمركزت أكثر بيوعات الأراضي في المملكة خلال السبعة أشهر الأولى من عام 2022 في عمان/ قرية عمان/ حوض المدينة بعدد 331 قطعة أرض، تلتها في الزرقاء/ قرية البتراوي/ حوض البتراوي الجنوبي بعدد 222 قطعة، وفي شرق عمان/ قرية النويجيس/ حوض خنيفسة بعدد 189 قطعة، وفي الزرقاء مُجددًا/ قرية الغباوي/ حوض الجامعة بعدد 183 قطعة، ثمّ في جنوب عمان/ قريةالطنيب/ حوض السكة الغربي بعدد 162 قطعة، وفي قرية الجيزة من نفس المديرية/ حوض الموارس بعدد 155 قطعة.



أما بيوعات الشقق فقد تمركزت في الزرقاء/ قرية البتراوي/ حوض البتراوي الجنوبي بعدد 431 شقة، تلتها شرق عمان/ قرية طبربور/ حوض الميالة بعدد 354 شقة، وفي قرية النويجيس من نفس المديرية/ حوض الرواق بعدد 314 شقة، وفي شمال عمان/ قرية الجبيهة/ حوض أبو العوف بعدد 256 شقة، وفي قرية ياجوز من نفس المديرية/ حوض أم حليليفة بعدد 248 شقة، ثمّ في عمان/ قرية عمان/ حوض المدينة بعدد 246 شقة، وفي غرب عمان/ قرية وادي السير/ حوض دير غبار بعدد 243 شقة.



وتمركزت بيوعات الأراضي في المملكة خلال شهر تموز/يوليو من عام 2022 في جنوب عمان/ قرية الطنيب/ حوض السكة الشرقي بعدد 49 قطعة أرض، وفي عمان/ قرية عمان/ حوض المدينة بعدد 48 قطعة، تلتها جنوب عمان/ قرية الحمام الشرقي/ حوض الفايز الشرقي بعدد 44 قطعة، وفي قرية الطنيب من نفس المديرية/ حوض السكة الغربي بعدد 38 قطعة، ثمّ في الطفيلة/ قرية الطفيلة/ حوض المعهد بعدد 36 قطعة.



أما بيوعات الشقق فقد تمركزت في الزرقاء/ قرية البتراوي/ حوض البتراوي الجنوبي بعدد 78 شقة، تلتها شرق عمان/ قرية طبربور/ حوض الميالة بعدد 70 شقة، وفي شمال عمان/ قرية الجبيهة/ حوض بركة بعدد 61 شقة، وفي قرية أبو العوف من نفس القرية والمديرية بعدد 60 شقة، وفي قرية أبو نصير من نفس المديرية/ حوض اصهي الفقير بعدد 51 شقة.







بيوعات الأراضي والشقق لغير الأردنيين خلال السبعة أشهر الأولى من عام 2022



بلغ عدد بيوعات العقار لمستثمرين غير أردنيين خلال السبعة أشهر الأولى من عام 2022: 1,812 عقاراً بارتفاعٍ بلغت نسبته %27 مقارنةً بنفس الفترة من عام 2021، منها 1,117 شقةً بارتفاعٍ بلغت نسبته %11، و 695 قطعة أرض بارتفاعٍ بلغت نسبته %65، مساحتها: 172,684 م2 للشقق و 9,485,216 م2 للأراضي، قيمتها التقديرية 165,716,674 ديناراً، بارتفاعٍ بلغت نسبته %34 مقارنةً بنفس الفترة من عام 2021: منها 97,508,217 ديناراً بنسبة 59% للشقق، و 68,208,457 ديناراً بنسبةٍ بلغت %41 للأراضي.



أمّا من حيث القيمة فقد جاءت الجنسيّة العراقية بالمرتبة الأولى بقيمة تقديرية بلغت: 62,155,691 ديناراً بنسبةٍ بلغت %38 من القيمة التقديرية لبيوعات غير الأردنيين، والجنسية السعودية بالمرتبة الثانية: 35,262,846 ديناراً بنسبةٍ بلغت %21، والجنسية السورية بالمرتبة الثالثة: 11,163,315 ديناراً بنسبةٍ بلغت 7%، والجنسية الأمريكية بالمرتبة الرابعة: 7,911,213 دينارًا بنسبةٍ بلغت 5%.



فيما بلغ عدد بيوعات العقار لمستثمرين غير أردنيين خلال شهر تموز من عام 2022: 263 عقاراً بارتفاعٍ بلغت نسبته %15 مقارنةً بالشهر نفسه من عام 2021، وانخفاضٍ بلغت نسبته 11% مقارنةً بالشهر السابق، منها 165 شقةً، بارتفاعٍ بلغت نسبته %9 مقارنةً بالشهر نفسه من عام 2021، وانخفاضٍ بلغت نسبته 12% مقارنةً بالشهر السابق. و98 قطعة أرض، بارتفاعٍ بلغت نسبته %29 مقارنةً بالشهر نفسه من عام 2021، و وانخفاضٍ بلغت نسبته 9% مقارنةً بالشهر السابق، مساحتها 24,756 م2 للشقق و 759,929 م2 لقطع الأراضي، قيمتها التقديرية 20,567,959 دينارًا، بارتفاعٍ بلغت نسبته %19 مقارنةً بنفس الشهر من عام 2021، وانخفاضٍ بلغت نسبته 19% مقارنةُ بالشهر السابق: منها 13,849,835 دينارًا بنسبةٍ بلغت 67% للشقق، و6,718,124 دينارًا بنسبةٍ بلغت %33 للأراضي.



وجاءت الجنسية السعودية بالمرتبة الأولى في بيوعات شهر تموز بمجموع 68 عقاراً، وفي المرتبة الثانية الجنسيّة العراقية بمجموع 57 عقاراً، وفي المرتبة الثالثة الجنسيّة السورية بمجموع 43 عقاراً.



أمّا من حيث القيمة فقد جاءت الجنسيّة العراقية بالمرتبة الأولى بحجم استثماٍر بلغ: 6,587,739 ديناراً بنسبةٍ بلغت %32 من القيمة التقديرية لبيوعات غير الأردنيين، والجنسيّة السعودية بالمرتبة الثانية: 5,070,434 ديناراً بنسبةٍ بلغت %25، والجنسيّة السورية بالمرتبة الثالثة: 2,054,583 ديناراً بنسبةٍ بلغت %10، والجنسيّة الأمريكية بالمرتبة الرابعة: 1,106,921 ديناراً بنسبةٍ بلغت %5.



وبلغ إجمالي بيوعات العـقـار في المملكة خلال السبعة أشهر الأولى من عام 2022: 90,429 عقاراً، بانخفاضٍ بلغت نسبته %7 مقارنةً بنفس الفترة من عام 2021، توزعت على 32,008 عقاراً في محافظة العاصمة بنسبةٍ بلغت 35%، و58,421 عقاراً في باقي المحافظات بنسبةٍ بلغت 65%. كما توزعت بيوعات العقار في محافظة العاصمة على 13,602 شقةً، و18,406 قطعة أرض، في حين توزعت البيوعات في باقي محافظات المملكة على 7,648 شقةً و50,773 قطعة أرض.



بلغ إجمالي معاملات بيع العـقـار في المملكة خلال شهر تموز/يوليو من عام 2022: 14,085 عقاراً بانخفاضٍ بلغت نسبته %2 مقارنةً بنفس الشهر من عام 2021، وانخفاضٍ بلغت نسبته 10% مقارنةً بالشهر السابق، توزعت على 5,153 عقاراً في محافظة العاصمة بنسبةٍ بلغت 37%، و 8,932 عقاراً في باقي المحافظات بنسبةٍ بلغت 63%. كما توزعت البيوعات في محافظة العاصمة على 2,152 شقةً، و3,001 قطعة أرض، في حين توزعت البيوعات في باقي محافظات المملكة على 1,182 شقةً و7,750 قطعة أرض.



بلغ عدد معاملات البيع بالوكالات خلال شهر تموز من عام 2022: 716 معاملةً بنسبةٍ بلغت %5 من عدد معاملات البيع، علماً بأن مساحة الأراضي المباعة خلال هذا الشهر قد بلغت: 26,683,455 م2، ومساحة الشقق بلغت: 479,263 م2



