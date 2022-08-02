انت الان تتابع خبر عاجل.. سعر الذهب في نهاية تعاملات اليوم الإثنين.. سقط تاني على جدور رقبته والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - هبط سعر الذهب في نهاية تعاملات اليوم الإثنين 1 أغسطس 2022، وهذا ما لاحظه الجميع ممن يريدون شراء منه جميع الأنواع المختلفة، وذلك على عكس ما ظهر عليه أمس وهو الارتفاع الكبير الذي حققه وسجله في كل محلات الصاغة.

انخفاض الذهب بعد ارتفاعه في نهاية تعاملات أمس

وزادت اسعار الذهب اثناء تعاملات امس وهي من أبرز الأشياء التي تسببت في حالة من الركود الكبير في البيع والشراء في كل الأسواق، وهو من أكثر المعادن الهامة الذي يريد أن يحصل عليها الجميع طوال الوقت خاص الشباب المقبلين على الزواج.

سعر الذهب في نهاية تعاملات اليوم الإثنين

وانخفض سعر الذهب من جديد في مصر وجميع أنحاء العالم، ويتم تقديم الكثير من الأنواع والأذواق والأشكال التي تناسب كل الأشخاص بشكل دائم، والعمل على توفير كل أنواع وجرامات وعيارات الذهب بشكل يومي أمام كل المستهلكين بشكل مستمر.

يسجل ذهب عيار 21 سعر 1030 جنيهاً بعد أن سجل سعر 1040 جنيهاً.

كما سجل ذهب عيار 24 سعر 1177.25 بعد أن سجل سعر 1188.5 جنيه.

فيما سجل ذهب عيار 18 سعر 882.75 بعد ان سجل سعر 891.5 جنيه.

وسجل سعر الجنيه الذهب اليوم سعر 8240 بعد أن سجل سعر 8320 جنيهاً.