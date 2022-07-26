نعرض لكم الان تفاصيل خبر الاتحاد الأوروبي يتوصل لاتفاق بشأن خفض طارئ لاستخدام الغاز من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 26 يوليو 2022 05:05 مساءً - وكالات _ اتفقت دول الاتحاد الأوروبي على إجراءات طارئة لتقليل استخدامها للغاز في الشتاء المقبل في وقت تستعد فيه أوروبا لمواجهة غموض يتعلق بإمدادات الغاز من روسيا في الشتاء.

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وكتبت جمهورية التشيك، التي تتولى الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي، على تويتر تقول “لم تكن هذه مهمة مستحيلة. الوزراء توصلوا إلى اتفاق سياسي بشأن خفض الطلب على الغاز قبل الشتاء القادم”.

كما رجح المجلس الأوروبي، إعلان تحذير اتحادي بشأن أمن الطاقة، وقال إن التحذير سيجعل خفض الطلب على الطاقة إلزامياً.

من جانبها، قالت مفوضة الطاقة بالاتحاد الأوروبي كادري سيمسون، إن إعلان شركة جازبروم الروسية العملاقة للغاز أنها ستخفض مزيدا من عمليات التسليم إلى أوروبا هذا الأسبوع له دوافع سياسية، رافضة ادعاء الشركة بأنها قطعت الإمدادات لأنها كانت بحاجة إلى وقف تشغيل التوربينات.

وأضافت سيمسون لدى وصولها إلى بروكسل لحضور اجتماع لوزراء الطاقة في دول الاتحاد الأوروبي: “نعرف أنه ليس هناك سبب فني للقيام بذلك. هذا تحرك بدوافع سياسية، وعلينا أن نكون على استعداد لذلك. ولهذا السبب تحديدا يعتبر التخفيض الوقائي لطلبنا على الغاز استراتيجية حكيمة”.

فيما أكد الاتحاد الأوروبي على ضرورة الاستعداد لانقطاع الغاز الروسي في أي لحظة.

من جانبه، اعتبر رئيس الوزراء التشيكي يوزف سيكيلا، أن خفض شحنات الغاز الروسي الذي أعلنته مجموعة “غازبروم” يوم الاثنين، هو “دليل جديد” على أن أوروبا يجب أن “تحد من اعتمادها على الإمدادات الروسية بأسرع وقت ممكن”.

وقال سيكيلا قبل اجتماع مع نظرائه في دول الاتحاد الـ27 في بروكسل للاتفاق على خطة للحد من استهلاك الغاز في التكتل، إن “الوحدة والتضامن هما أفضل سلاحين لدينا ضد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين”، مضيفا: “إنني واثق من أننا سنظهر ذلك اليوم”.

فيما قال وزير الخارجية التشيكي، إنه يجب التحرك بسرعة أوروبيا لمواجهة تهديدات غازبروم بشأن الغاز، فيما توقع وزير الطاقة الإسباني موافقة الاتحاد الأوروبي على خفض استهلاك الغاز لأقل من 15%.

وقال وزير الطاقة البولندي، إن غازبروم تتصرف بشكل غير متوقع وستواصل هذا النهج.

وأكدت ألمانيا أن الاتحاد الأوروبي لن ينقسم بسبب خفض إمدادات الغاز.

وكانت شركة جازبروم الروسية، قد أعلنت أنها ستخفض إمداداتها من الغاز عبر خط أنابيب نورد ستريم 1 إلى ألمانيا بنحو 80% ابتداء من يوم الأربعاء.

وأضافت الشركة أنها ستضطر إلى هذا التخفيض نتيجة توقف عمل أحد التوربينات للصيانة الضرورية.

وستتراجع بذلك إمدادات غازبروم للغاز إلى ألمانيا عبر خط نورد ستريم 1 إلى 33 مليون متر مكعب بعد غد الأربعاء، وذلك مقارنة بمستوى 160 مليون متر مكعب حاليا.