نعرض لكم الان تفاصيل خبر محمد بن زايد: الإمارات حريصة على تعزيز التعاون بين دول… من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في السبت 16 يوليو 2022 08:05 مساءً - سكاي نيوز _ أكد رئيس دولة الإمارات، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، السبت، حرص بلاده على تعزيز التعاون بين دول المنطقة والتنسيق مع الشركاء بما يخدم السلام والاستقرار الإقليمي والعالمي ومواجهة التحديات المشتركة.

وشدد الشيخ محمد بن زايد خلال مشاركته في قمة “جدة للأمن والتنمية” في السعودية أن سياسة الإمارات قائمة على التوازن وتوسيع قاعدة المصالح مع دول العالم لخدمة أهداف التنمية الوطنية والسلام والاستقرار في العالم.

وقال: “إنه لا يخفى على أحد حجم التحديات التي نواجهها على مستوى منطقتنا والعالم أجمع، وهذا يفرض علينا توحيد الجهود الدولية وتعزيزها بما يلبي طموحات شعوبنا إلى التقدم والازدهار”.

وبارك رئيس دولة الإمارات إلى العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، النجاح الكبير الذي حققه موسم الحج الأخير، مثمنا الاهتمام والمتابعة المباشرة اللذين أولاهما خادم الحرمين ومؤسسات المملكة للحجاج ليؤدوا مناسكهم بطمأنينة ويسر.

وقال الشيخ محمد بن زايد: “إن الأجيال الشابة تتطلع إلى الغد بروح ملؤها التفاؤل والأمل، وواجبنا أن نعزز هذه الروح ونرسخ الثقة لديهم بأننا نسير في الاتجاه الصحيح ونسعى إلى إيجاد حلول جذرية للتحديات لبناء مستقبل مزدهر لهم”.

وتابع: “إننا في دولة الإمارات نؤمن بأن السلام والحوار والعيش المشترك هو السبيل لتحصين مستقبل الأجيال المقبلة، وأمامنا طريق واضح للنهوض بمنطقتنا وإعادة دورها الفاعل على الساحة الدولية، وذلك من خلال التضامن والتعاون وتعزيز فرص العلم والتعلم وأن يبقى الإنسان ورفاهه هدفنا الذي نسعى من أجله”.

وأشار إلى أن التجارب التاريخية أثبتت أنه لا نهاية للصراعات والنزاعات والتوترات، إلا من خلال التحلي بالحكمة والالتزام بالقانون الدولي، وتبني الوسائل الدبلوماسية والحلول السياسية لحل المشاكل بما يضمن مصالح الجميع، ويجنب البشرية مزيداً من المعاناة وويلات الحروب والصراعات.

وأضاف أن مواجهة التحديات والتغلب عليها يكمُن في تعزيز فرص التعليم المتقدم وتشجيع الابتكار والتركيز على الآفاق المستقبلية للتكنولوجيا وترسيخ أدوات البحث العلمي وتعزيز الروابط الاقتصادية، وذلك في إطار التعاون والتكاتف الدولي، ومن دون ذلك ستبقى التوترات والصراعات تأخذ من أعمار الشعوب وتهدد مستقبل الأجيال المقبلة.

وشدد على أن دولة الإمارات ستبقى شريكاً رئيسياً موثوقاً في نهج الاستقرار والازدهار، الذي يقوم على السلام والتنمية وتعميم ثمارهما في دول المنطقة والعالم.

وقال الشيخ محمد بن زايد: “نحن نسعى إلى ترسيخ آليات التواصل والحوار والعمل المشترك”.

وتابع: “نثق بأن منطقتنا قادرة على أخذ زمام المبادرة وتحمُّل مسؤولياتها إزاء قضاياها، وأن يكون لها دور رئيس في العديد من القضايا التي تواجه الإنسانية، وفي مقدمتها تحديات التغير المناخي والطاقة المستدامة والأمن والغذائي”.

وأشار رئيس دولة الإمارات إلى أن الشراكة بين منطقتنا والولايات المتحدة تمثل قاعدةً صلبةً لوضع أسس قوية للتعاون المثمر، بما يفتح مجالات جديدة للعمل ويعزز الثقة المتبادلة، خاصة في القضايا الرئيسية المتعلقة بالتنمية الإقليمية والدولية.

وأضاف: “نتطلع إلى هذا اللقاء بروح إيجابية آملين أن يشكل مرحلة جديدة من التعاون والعمل المشترك بما يعود بالخير والاستقرار على المنطقة ويعزز فرص السلام والازدهار لشعوبها”.