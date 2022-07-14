مال وأعمال

الكرملين يتوقع إحراز تقدم لاتفاق محتمل لتخفيف القيود…

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نعرض لكم الان تفاصيل خبر الكرملين يتوقع إحراز تقدم لاتفاق محتمل لتخفيف القيود… من قسم مال واعمال

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دبي - احمد فتحي في الخميس 14 يوليو 2022 01:08 مساءً - سي ان بي سي _ قال الكرملين إنه يتوقع إحراز تقدم بشأن اتفاق محتمل مع الاتحاد الأوروبي للسماح لروسيا بعبور بعض البضائع الخاضعة للعقوبات إلى معقل Kaliningrad عبر الاتحاد.

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وكانت قد منعت ليتوانيا روسيا من إرسال بعض السلع، بما في ذلك المعادن الحديدية، التي وقعت تحت عقوبات الاتحاد الأوروبي عبر أراضيها في يونيو، مما أثار غضباً في موسكو ووعوداً بالرد.

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وعلى الرغم من التحذيرات الروسية بالرد، وسعت ليتوانيا قائمة السلع الخاضعة للعقوبات والتي تشمل الخشب.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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