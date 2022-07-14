الكرملين يتوقع إحراز تقدم لاتفاق محتمل لتخفيف القيود…

دبي - احمد فتحي في الخميس 14 يوليو 2022 01:08 مساءً - سي ان بي سي _ قال الكرملين إنه يتوقع إحراز تقدم بشأن اتفاق محتمل مع الاتحاد الأوروبي للسماح لروسيا بعبور بعض البضائع الخاضعة للعقوبات إلى معقل Kaliningrad عبر الاتحاد.

وكانت قد منعت ليتوانيا روسيا من إرسال بعض السلع، بما في ذلك المعادن الحديدية، التي وقعت تحت عقوبات الاتحاد الأوروبي عبر أراضيها في يونيو، مما أثار غضباً في موسكو ووعوداً بالرد.

وعلى الرغم من التحذيرات الروسية بالرد، وسعت ليتوانيا قائمة السلع الخاضعة للعقوبات والتي تشمل الخشب.