انت الان تتابع خبر الدينار الأردني رابع أغنى عملة في العالم.. تفاصيل والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - احتل الدينار الأردني رابع أغنى عملة بين 180 عملة توجد حاليا في العالم؛ وذلك بعد الدينار الكويتي والدينار البحريني والريال العماني.

ويعتقد الكثير من الناس أن الدولار أو اليورو أو ربما الجنيه الإسترليني العملات الأعلى قيمة، إلا أن الأمر ليس كذلك. فمنذ عدة سنوات، تحتل عملات دول الشرق الأوسط مراكز الريادة في قائمة عملات العالم الأعلى قيمة.

أما اليورو، فيأتي في المركز الثامن بعد دولار جزر كايمان، الذي تبلغ قيمته 1.2 دولار أمريكي، وبعد الفرنك السويسري الذي يساوي 1.04 دولار. واليورو هو العملة الرسمية للاتحاد الأوروبي، وتتعامل به 19 دولة في منطقة اليورو.

وظهر في التداول غير النقدي في عام 1999، ومنذ عام 2002 تم إدخال الأوراق النقدية والعملات المعدنية. ويساوي اليورو الواحد اليوم ما يقرب من 1.02 دولار. وينطبق الشيء نفسه على الفرنك السويسري.

أما الدولار الأمريكي، العملة الأكثر انتشارا وتداولا حول العالم، فيأتي في المركز التاسع من حيث قيمته بين عملات العالم.

ويأتي في المركز الخامس الجنيه الإسترليني، العملة الرسمية لبريطانيا منذ العام 1694.

وقد كان الجنيه الإسترليني في القرنين الثامن عشر والتاسع عشر العملة الاحتياطية الرئيسية في جميع أنحاء العالم تقريبا، والجنيه الاسترليني الواحد اليوم، يساوي 1.20 دولار.