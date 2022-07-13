مال وأعمال

معدل التضخم في الولايات المتحدة يقفز لأعلى مستوى منذ 42 عاما…

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نعرض لكم الان تفاصيل خبر معدل التضخم في الولايات المتحدة يقفز لأعلى مستوى منذ 42 عاما… من قسم مال واعمال

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دبي - احمد فتحي في الأربعاء 13 يوليو 2022 08:05 مساءً - وكالات _ تسارعت أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة في يونيو، مع استمرار ارتفاع أسعار البنزين والمواد الغذائية، مما أدى إلى أكبر زيادة سنوية في التضخم في نحو 42 سنة، وعزز موقف الفيدرالي الأمريكي برفع أسعار الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس في وقت لاحق من هذا الشهر.

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قالت وزارة العمل الأمريكية اليوم الأربعاء، إن التضخم قفز في الاثني عشر شهرًا حتى يونيو، إلى 9.1٪. وكان هذا أكبر ارتفاع له منذ نوفمبر 1981، وتبع ارتفاعًا بنسبة 8.6٪ في مايو.

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ظلت ضغوط التضخم الكامنة قوية الشهر الماضي. باستثناء مكونات الغذاء والطاقة المتقلبة، وارتفع مؤشر أسعار المستهلكين بنسبة 0.7% في يونيو بعد ارتفاعه بنسبة 0.6% في مايو. كما ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي بنسبة 5.9% في 12 شهرًا حتى يونيو. وجاء ذلك بعد ارتفاع بنسبة 6.0% في 12 شهرًا حتى مايو.

كان هناك أمل في أن يساعد التحول في الإنفاق من السلع إلى الخدمات في تهدئة التضخم. لكن سوق العمل الضيقة للغاية تعزز الأجور، مما يساهم في ارتفاع أسعار الخدمات.

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وأدت الحرب المستمرة في أوكرانيا، والتي تسببت في ارتفاع أسعار الغذاء والوقود العالمية، إلى تفاقم الوضع.

وصلت أسعار البنزين في الولايات المتحدة إلى مستويات قياسية في يونيو، بمتوسط ​​يفوق 5 دولارات للغالون، وفقًا لبيانات من مجموعة الدفاع عن سائقي السيارات AAA. ومنذ ذلك الحين تراجعت عن ذروة الشهر الماضي وبلغ متوسطها 4.631 دولار للغالون اليوم الأربعاء، مما قد يخفف بعض الضغط على المستهلكين.

جاءت بيانات التضخم في أعقاب نمو الوظائف أقوى من المتوقع في يونيو. وذكرت الحكومة يوم الجمعة الماضي أن الاقتصاد الأمريكي خلق 372 ألف وظيفة الشهر الماضي، مع انخفاض مقياس أوسع للبطالة إلى مستوى قياسي منخفض.

وتتوقع الأسواق المالية بأغلبية ساحقة أن يرفع البنك المركزي المصري الأميركي سعر الفائدة بمقدار ثلاثة أرباع نقطة مئوية أخرى في اجتماعه يومي 26 و 27 يوليو. وقد رفع سعر الفائدة لليلة واحدة بمقدار 150 نقطة أساس منذ مارس.

ويؤجج التضخم المرتفع وتكاليف الاقتراض المتزايدة المخاوف من حدوث ركود بحلول أوائل العام المقبل.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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