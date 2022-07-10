المستشار الألماني: أمن الطاقة سيشغلنا لسنوات قادمة

دبي - احمد فتحي في الأحد 10 يوليو 2022 12:11 مساءً - وكالات _ توقع المستشار الألماني أولاف شولتس استمرار اتخاذ تدابير ضد نقص الطاقة حتى بعد الشتاء القادم.

وقال المستشار في رسالة عبر الفيديو نُشرت السبت: «نحن في هذه الأيام معنيون بأمن إمدادات الطاقة لدينا. سيكون الأمر على هذا النحو أيضاً خلال الأسابيع والأشهر والسنوات القادمة».

وهذا ليس تحذير شولتس الأول في غضون أسبوع، حيث دعا المواطنين يوم الاثنين الماضي بالفعل للاستعداد لمواجهة أزمة طويلة الأمد ناجمة عن ارتفاع أسعار الطاقة.

وأكد شولتس في رسالته أن الحكومة الألمانية اتخذت بالفعل العديد من القرارات في غضون فترة زمنية قصيرة حتى تكون ألمانيا مستعدة جيداً لنقص الطاقة، أيضاً فيما يتعلق بالغاز.

وقال: «نبني خطوط الأنابيب ومحطات الغاز المسال، نعمل على تخزين الغاز في الصهاريج المتاحة لدينا، ونعمل أيضاً على استخدام محطات الطاقة التي تعمل بالفحم الآن حتى نوفر الغاز».

وفي المقابل أوضح شولتس أنه من المهم على المدى الطويل الاستقلال عن استيراد النفط والفحم والغاز، وتوسيع حصة مصادر الطاقة المتجددة، وقال: «نفعل ذلك عبر العديد من القوانين التي صدرت هذا الأسبوع»، موضحاً أن هذا يحدث بوتيرة «لم نشهدها من قبل في ألمانيا، وهذا أمر ضروري».