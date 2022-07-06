انت الان تتابع خبر الفراخ اتجننت خلاص..مفاجأة غير متوقعة بأسعار الدواجن اليوم الأربعاء 6 يوليو 2022 في جميع محافظات مصر ” البيضاء والساسو والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - سعر الدواجن اليوم، سوف نعرض عليكم اليوم خلال هذا المقال أسعار الدواجن حيث تعتبر من أهم الموضوعات التي يتم البحث عنها من قبل جميع المواطنين في جميع المحافظات المصرية، كما سنقدم لكم أيضاً تكلفة الشراء لكل انواع الدواجن المتوفرة في الوقت الحالي في الأسواق كما يجب الإشارة أن هذه الدواجن لديها اقبال كبير للغاية من قبل العديد من المستهلكين تابعوا معانا خلال السطور القادمة اسعار الدواجن اليوم الأربعاء 6 يوليو 2022 في مصر.

سجلت أسعار الدواجن اليوم الأربعاء 6 يوليو 2022 تباين في الأسواق، كما جاء سعر الكيلو ما بين 32 جنيه و34 جنيه، أما أسعار الدواجن البلدي جاءت ما بين 38 جنيه و40 جنيه، وتختلف الأسعار حسب المنطقة، حسب بيان شعبة الثروة الداجنة بالغرفة التجارية. كما تراوح سعر كيلو البانيه عند 85 جنيه، فيما جاءت أسعار الدواجن البيضاء ما بين 34 جنيه و36 جنيه للكيلو، وبلغت أسعار الدواجن الساسو 50 جنيه للمستهلك، وأسعار البط ما بين 50 جنيه و65 جنيه، وأسعار الرومي ما بين 55 جنيه و65 جنيه.

اسعار السلالات من الدواجن الموجودة في الأسواق

يجب أن نشير أن جميع الاسعار الخاصة ب الدواجن تستقر اليوم في جميع الأسواق بعد الارتفاع الملحوظ في جميع الأسواق أمس الأحد ووصلت الاسعار اليوم على النحو التالي:

سعر الدواجن من النوع الأبيض يصل سعرها اليوم نحو أربعة وثلاثين جنية ولكن تصل هذه التسعيرة المستهلكين بسعر ثمانية وثلاثين جنية مصري.

كما يصل سعر الكيلو من لحوم الدواجن الساسو قد استقر اليوم بالطبع في البورصة حيث وصل إلى تسعة وثلاثين جنية وبالطبع يمكن لجميع المستهلكين شراء الكيلو من الدجاج الاحمر بين أربعة وأربعين واربعين جنية مصري.

حيث شهد اليوم السوق انخفاض ملحوظ في الأسعار.

أسعار الدواجن بمصر :