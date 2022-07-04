انت الان تتابع خبر شعبة الدواجن تعلن سعر كرتونة البيض .. ارتفاع جنن الناس معاه والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أعلن رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية بالقاهرة، عبد العزيز السيد، عن سعر كرتونة البيض في الأسواق، تزامنا مع ارتفاع الأسعار بشكل واضح، وقال بأن زيادة تلك الأسعار يعتبر أمر غير طبيعي، وبالأخص مع انخفاض سعر العلف.

سعر كرتونة البيض في المزرعة:

وأضاف بأن وأضاف السيد، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن المنتجين لم يعلنوا عن أي مشاكل في قطاع الدواجن، أو إصابتهم بأي أمراض وبائية، أو حتى انخفاض في الإنتاج، ولذلك لا يوجد مبرر لارتفاع الأسعار بشكل مبالغ فيه.

وأشار عبد العزيز السيد، بأن السعر الطبيعي لكرتونة البيض في المزرعة بقيمة 55 جنيه، ويصل إلى المستهلك بحوالي 60 جنيها، لكن السعر الحالي 64 جنيه في المزرعة، بالتالي يصل للمستهلك لما يزيد عن 70 جنيه.

حيث عن ذلك السعر يعتبر مبالغ فيه وارتفعت بشكل كبير مؤخرا، بعكس أسعار الدواجن التي انخفضت خلال الأيام القليلة الماضية، كما انه من المتوقع استمرار انخفاضها حتى نهاية الشهر الحالي.