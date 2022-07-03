مال وأعمال

المغرب يعتمد جرعة رابعة من التطعيم ضد فيروس كورونا

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/6
  • 2/6
  • 3/6
  • 4/6
  • 5/6
  • 6/6

نعرض لكم الان تفاصيل خبر المغرب يعتمد جرعة رابعة من التطعيم ضد فيروس كورونا من قسم مال واعمال

CairoBank

دبي - احمد فتحي في الأحد 3 يوليو 2022 08:09 صباحاً - – دعت وزارة الصحة المغربية يوم السبت إلى تلقي جرعة رابعة من التطعيم الواقي من فيروس كورونا، وذلك بعد مرور 6 أشهر من تلقي الجرعة الثالثة.

predco_adv_2021

ودعا بيان لوزارة الصحة المغربية “الأشخاص الذين تفوق أعمارهم 60 عاما على وجه الخصوص وكذا الأشخاص البالغين 18 عاما فما فوق والذين يعانون من عوامل المراضة إلى أخذ جرعة تذكيرية من اللقاح ضد فيروس كوفيد-19 بعد مرور 6 أشهر من تلقي الجرعة الثالثة المعززة”.

Edita2021

ويسجل المغرب منذ يونيو الماضي ارتفاعا في الحالات، حيث بلغ يوم الجمعة عدد الحالات الجديدة 3370 حالة، في حين بلغت الوفيات أربع حالات.

ووصل إجمالي الحالات منذ الإعلان عن أول حالة في الثاني من مارس 2020 إلى مليون و220279، بينما بلغ إجمالي الوفيات 16113.

HapiSalonWhite

وبلغ عدد المطعمين بالجرعة الأولى قرابة 25 مليونا، وبالجرعة الثانية 23 مليونا و500 ألف وبالجرعة الثالثة ستة ملايين و500 ألف.

وكان وزير الصحة المغربي خالد آيت الطالب قد قال أمام البرلمان في يونيو إن “الوضع لا يدعو إلى القلق… لأن متحور أوميكرون المنتشر في المغرب حاليا أقل فتكا من متحور دلتا”.

ودعت الوزارة في بيانها غير المطعمين إلى تلقي الجرعات، خاصة الثالثة المعززة، وكذا دعت المغاربة إلى عدم التراخي في الإجراءات الاحترازية خاصة مع مناسبتي عيد الأضحى والعطلة الصيفية “لتجنب أي انتكاسة وبائية”.

Bank-misr-adv-new

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر المغرب يعتمد جرعة رابعة من التطعيم ضد فيروس كورونا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا