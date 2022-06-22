انت الان تتابع خبر العيد على الأبواب.. الأوقاف تكشف سعر صك الأضحية 2022 والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - يهتم الكثيرون خلال هذه الأيام بشراء الأضاحي، وذلك مع اقتراب عيد الأضحى المبارك، وفي الوقت نفسه يفضل البعض شراء صكوك الأضاحي من وزارة الأوقاف من أجل تفادي مشاكل الشراء والذبح والتوزيع بشكل صحيح.

ونعرض خلال التقرير التالي، أسعار صكوك الأضاحي 2022 وكيفية سرائها.

أسعار صكوك الأضاحي 2022

هناك العديد من أنواع صكوك الأضاحي وذلك حسبما أعلنت وزارة الأوقاف المصرية لهذا العام ومنها الآتي:

صك اللحوم البلدي

قامت وزارة الأوقاف بطباعة 10 آلاف ثم من هذا النوع، وسعره نحو 3800 جنيه وهو الأعلى قيمة في أنواع الصكوك.

صك اللحوم المستوردة

وهذا النوع هو صك اللحوم السوداني المستوردة وسعره يبلغ 2200 جنيه.

أسعار صكوك الأضاحي بالجمعيات الخيرية

يوجد أيضا صكوك الأضاحي في عدد من الجمعيات الخيرية بأسعار مناسبة لجميع الفئات، وأسعارها كما يلي:

– سعر صك الأضحية في مؤسسة مصر الخير بلغ نحو 3990 جنيهًا للعجل البلدي.

– سعر صك الأضحية في جميعة الأورمان بلغ نحو 3600 جنيهًا للعجل البلدي، و 2250 جنيهًا للعجل المستورد، و2950 جنيهًا للعجل المستورد الكبير.

كيف تحصل على صك الأضحية 2022؟

– يمكن للمواطن الحصول على صك الأضحية عن طريق التوجه إلى وزارة الأوقاف والمديريات التابعة لها بالمحافظات.

– كما يمكن الحصول على صك الأضحية من خلال موقع الوزارة على التواصل الاجتماعي “فيسبوك” أو الموقع الرسمي.

– وبالنسبة للجمعيات الخيرية، يمكن الحصول على صك الأضحية من خلال مقرات الجمعيات بجميع أنحاء الجمهورية.