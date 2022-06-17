مال وأعمال

جازبروم الروسية: زيادة إمدادات الغاز إلى الصين بنسبة 67.5%…

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نعرض لكم الان تفاصيل خبر جازبروم الروسية: زيادة إمدادات الغاز إلى الصين بنسبة 67.5%… من قسم مال واعمال

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دبي - احمد فتحي في الجمعة 17 يونيو 2022 02:05 مساءً - روسيا اليوم _ كشف رئيس شركة جازبروم الروسية، أليكسي ميلر خلال منتدى بطرسبرج الاقتصادي الدولي، عن زيادة الشركة إمدادات الغاز إلى الصين بنسبة 67.5% في الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري.

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وقال ميلر: “في الأشهر الخمسة من عام 2022، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، زادت شركة جازبروم إمدادات غاز خط الأنابيب إلى الصين بنسبة 67.5%”.

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وفي توازن الوقود والطاقة في الصين، بلغت نسبة الغاز في نهاية العام الماضي 8,5%، وبحلول عام 2030، حددت البلاد هدفا للوصول إلى 15%.

وأكد ميلر: “ليس لدي شك في أنهم سيحققون هذا الهدف”.

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بالإضافة إلى ذلك، وقعت شركة “جازبروم ” والشركة الصينية “سي إن بي سي” اتفاقية فنية حول طريق الشرق الأقصى لإمدادات الغاز الروسية إلى الصين.

 

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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