انت الان تتابع خبر مميزات شهادة يوم ورا يوم الادخارية من بنك الإسكندرية .. شوف هتكسب كام والان مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - يبحث الكثير من الأشخاص، عن مميزات شهادة يوم ورا يوم الادخارية من بنك الإسكندرية، والتي تكون بأسعار فائدة مرتفعة وبالأخص بعد قرار لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، برفع أسعار الفائدة بمقدار 300 نقطة أساس، والتي جاءت على مرتين منها مرة في شهر مارس الماضي، ومرة أخرى شهر يونيو الحالي.
مميزات شهادة يوم ورا يوم الادخارية من بنك الإسكندرية:
- الحصول على تمويل وتسهيلات.
- إمكانية الحصول على تمويل أو تسهيل يصل الي 90% من القيمة الشهادة.
- عائد فوري.
- دورية صرف العائد على الشهادة
- عائد متغير يصرف يوم ورا يوم.
- إمكانية إضافة العائد الي حساب جاري او توفير.
- احتساب العائد
- تمتع شهادة يوم ورا يوم من بنك الإسكندرية، والتي تكون بعائد متغير يحتسب يوميا طوال مدة الشهادة.
- دورية صرف العائد للشهادة الادخارية.
- يضاف العائد كل يومين عمل.
- العملة الخاصة بالشهادة.
- متاحة بالجنيه المصري فقط.