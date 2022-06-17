مميزات شهادة يوم ورا يوم الادخارية من بنك الإسكندرية .. شوف هتكسب كام

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رياض - احمد صلاح - يبحث الكثير من الأشخاص، عن مميزات شهادة يوم ورا يوم الادخارية من بنك الإسكندرية، والتي تكون بأسعار فائدة مرتفعة وبالأخص بعد قرار لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، برفع أسعار الفائدة بمقدار 300 نقطة أساس، والتي جاءت على مرتين منها مرة في شهر مارس الماضي، ومرة أخرى شهر يونيو الحالي.

مميزات شهادة يوم ورا يوم الادخارية من بنك الإسكندرية: