أسعار الذهب تتراجع محليا عقب قرار الفيدرالي الأمريكي

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نعرض لكم الان تفاصيل خبر أسعار الذهب تتراجع محليا عقب قرار الفيدرالي الأمريكي من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في الخميس 16 يونيو 2022 05:05 مساءً - شاهندة إبراهيم – تراجعت أسعار الذهب في السوق المحلية، بواقع5 جنيهات، بعد قرار البنك الفيدرالي الأمريكي برفع أسعار الفائدة.
هذا وتراجعت الاوقية بالبورصة العالمية، لتسجل مستوى 1821 دولارًا، بفعل صعود طفيف للدولار وعائدات السندات الامريكية.
وقال سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة آي صاغة» الرقمية لتداول الذهب والمجوهرات على شبكة الإنترنت، إن أسعار الذهب تراجعت اليوم بعد أن ارتفعت أمس بنحو 7 جنيهات، بفعل تراجع الأوقية بالبورصة العالمية، بعد قرار الفيدرالي الأمريكي برفع أسعار الفائدة.
وأضاف إمبابي، أن سعر جرام الذهب عيار 24 سجل مستوى 1141 جنيهًا، وبلغ عيار 18 مستوى 856 جنيهًا، وحقق الجنيه الذهب قيمة 7984 جنيه.
ومن المعروف أن الذهب يعد أداة للتحوط ضد التضخم، إلا أن ارتفاع أسعار الفائدة يزيد من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الذهب الذي لا يدر عائدًا.
وكان البنك الفيدرالي الأمريكي قد رفع سعر الفائدة أمس الأربعاء، بمقدار 75 نقطة أساس وهو أعلى مستوى منذ أكثر من 25 عاماً للحد من زيادة التضخم.
في حين توقعت البنوك الدولية مثل بنك Goldman Sachs ، أن يتجاوز سعر أوقية الذهب مستوى 2100 دولارًا، بفعل انتعاش الطلب في الأسواق الناشئة، وعمليات الشراء من البنوك المركزية وسط ضعف النمو في الولايات المتحدة حتى عام 2023، ما يعزز من قوة الذهب.
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