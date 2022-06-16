مال وأعمال

أسعار الذهب تتراجع محليا عقب قرار الفيدرالي الأمريكي

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نعرض لكم الان تفاصيل خبر أسعار الذهب تتراجع محليا عقب قرار الفيدرالي الأمريكي من قسم مال واعمال

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دبي - احمد فتحي في الخميس 16 يونيو 2022 05:05 مساءً - شاهندة إبراهيم – تراجعت أسعار الذهب في السوق المحلية، بواقع5 جنيهات، بعد قرار البنك الفيدرالي الأمريكي برفع أسعار الفائدة.

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هذا وتراجعت الاوقية بالبورصة العالمية، لتسجل مستوى 1821 دولارًا، بفعل صعود طفيف للدولار وعائدات السندات الامريكية.

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وقال سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة آي صاغة» الرقمية لتداول الذهب والمجوهرات على شبكة الإنترنت، إن أسعار الذهب تراجعت اليوم بعد أن ارتفعت أمس بنحو 7 جنيهات، بفعل تراجع الأوقية بالبورصة العالمية، بعد قرار الفيدرالي الأمريكي برفع أسعار الفائدة.

وأضاف إمبابي، أن سعر جرام الذهب عيار 24 سجل مستوى 1141 جنيهًا، وبلغ عيار 18 مستوى 856 جنيهًا، وحقق الجنيه الذهب قيمة 7984 جنيه.

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ومن المعروف أن الذهب يعد أداة للتحوط ضد التضخم، إلا أن ارتفاع أسعار الفائدة يزيد من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الذهب الذي لا يدر عائدًا.

وكان البنك الفيدرالي الأمريكي قد رفع سعر الفائدة أمس الأربعاء، بمقدار 75 نقطة أساس وهو أعلى مستوى منذ أكثر من 25 عاماً للحد من زيادة التضخم.

في حين توقعت البنوك الدولية مثل بنك Goldman Sachs ، أن يتجاوز سعر أوقية الذهب مستوى 2100 دولارًا، بفعل انتعاش الطلب في الأسواق الناشئة، وعمليات الشراء من البنوك المركزية وسط ضعف النمو في الولايات المتحدة حتى عام 2023، ما يعزز من قوة الذهب.

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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