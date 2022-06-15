انت الان تتابع خبر أسعار الذهب اليوم الأربعاء في مصر والسعودية.. عيار 21 زاد 30 جنيهًا والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - ارتفعت أسعار الذهب اليوم في مصر الأربعاء 15-6-2022، بعد الانخفاض في ختام التعاملات المسائية له، ليعود مجددًا في الارتفاع، ليواصل عدم الاستقرار والتغير المستمر، منذ مارس الماضي، فمع بداية تعاملات اليوم الصباحية سجل الذهب عيار 21 جنيهًا ارتفاعًا بقيمة 30 جنيهًا مقارنة بأسعار أمس.

أسعار الذهب اليوم، أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم الأربعاء بمَحَالّ الصاغة دون المصنعية:

وصل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 850 جنيها.

سجل سعر جرام الذهب عيار 21 قيمة 992 جنيها بارتفاع 30 جنيهًا في الجرام عن سعر أمس

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 قيمة 1134 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب سجل 7936 جنيها.

سعر الذهب في السُّعُودية

سعر عيار 21 يسجل 192 ريال سعودي

سعر عيار 24 يسجل 219 ريال سعودي

سعر عيار 18 يسجل 164.42 ريال سعودي

أسعار الذهب أمس الثلاثاء

سعر الجنيه الذهب7695.

عيار 18 سجل 824.

عيار 24 سجل1099 جنيهًا

عيار 21 سجل 961.