أسعار الذهب ترتفع 6 جنيهات وعيار 21 يسجل 999 جنيها

دبي - احمد فتحي في الأربعاء 15 يونيو 2022 03:11 مساءً - شاهندة إبراهيم– ارتفعت أسعار الذهب في السوق المحلية بواقع 6 جنيهات، خلال تعاملات اليوم الأربعاء، بالتزامن مع صعود الأوقية بالبورصة العالمية، لمستوى 1824 دولارًا.

ويأتي ذلك بفعل هبوط الدولار عن ذروة ارتفاعاته قبيل اجتماع مرتقب للاحتياطي الفيدرالي الأمريكي اليوم، بشأن قرار أسعار الفائدة، ووسط توقعات قوية بزيادتها بنسبة أكبر من نصف في المائة.

وقال سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة «آي صاغة» الرقمية لتداول الذهب والمجوهرات على شبكة الإنترنت، إن جرام الذهب عيار 21 سجل مستوى 999 جنيهًا.

وأضاف، أن سعر جرام الذهب عيار 24 وصل إلى 1142 جنيهًا، وبلغ عيار 18 مستوى 856 جنيهًا، فيما تداول الجنيه الذهب عند 7992 جنيهًا.