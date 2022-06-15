أسعار الذهب ترتفع 6 جنيهات وعيار 21 يسجل 999 جنيها

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نعرض لكم الان تفاصيل خبر أسعار الذهب ترتفع 6 جنيهات وعيار 21 يسجل 999 جنيها من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في الأربعاء 15 يونيو 2022 03:11 مساءً - شاهندة إبراهيم– ارتفعت أسعار الذهب في السوق المحلية بواقع 6 جنيهات، خلال تعاملات اليوم الأربعاء، بالتزامن مع صعود الأوقية بالبورصة العالمية، لمستوى 1824 دولارًا.
ويأتي ذلك بفعل هبوط الدولار عن ذروة ارتفاعاته قبيل اجتماع مرتقب للاحتياطي الفيدرالي الأمريكي اليوم، بشأن قرار أسعار الفائدة، ووسط توقعات قوية بزيادتها بنسبة أكبر من نصف في المائة.
وقال سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة «آي صاغة» الرقمية لتداول الذهب والمجوهرات على شبكة الإنترنت، إن جرام الذهب عيار 21 سجل مستوى 999 جنيهًا.
وأضاف، أن سعر جرام الذهب عيار 24 وصل إلى 1142 جنيهًا، وبلغ عيار 18 مستوى 856 جنيهًا، فيما تداول الجنيه الذهب عند 7992 جنيهًا.
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