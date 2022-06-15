الدكتور أحمد سعد خبير أسواق المال في ذمة الله

دبي - احمد فتحي في الأربعاء 15 يونيو 2022 12:11 صباحاً - دوت الخليج – انتقل إلى رحمة الله تعالى، الدكتور أحمد سعد عبد اللطيف، أستاذ التمويل، وأحد أهم كوادر وقيادات سوق المال المصرية، والذي شغل الكثير من المناصب منها رئيس ونائب رئيس الهيئة العامة لسوق المال، قبل دمجها في هيئة الرقابة المالية.

كما شغل الراحل العديد من المناصب الأخرى، منها: عضوية مجالس إدارات عدد من الشركات.

وتتقدم جريدة دوت الخليج بخالص العزاء لمحبيه وذويه.