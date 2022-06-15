مال وأعمال

الدكتور أحمد سعد خبير أسواق المال في ذمة الله

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نعرض لكم الان تفاصيل خبر الدكتور أحمد سعد خبير أسواق المال في ذمة الله من قسم مال واعمال

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دبي - احمد فتحي في الأربعاء 15 يونيو 2022 12:11 صباحاً - دوت الخليج – انتقل إلى رحمة الله تعالى، الدكتور أحمد سعد عبد اللطيف، أستاذ التمويل، وأحد أهم كوادر وقيادات سوق المال المصرية، والذي شغل الكثير من المناصب منها رئيس ونائب رئيس الهيئة العامة لسوق المال، قبل دمجها في هيئة الرقابة المالية.

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كما شغل الراحل العديد من المناصب الأخرى، منها: عضوية مجالس إدارات عدد من الشركات.

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وتتقدم جريدة دوت الخليج بخالص العزاء لمحبيه وذويه.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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