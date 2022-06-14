انت الان تتابع خبر بعد ارتفاعات مستمرة.. هذا ما وصلت اليه أسعار النفط العالمية والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أفادت وول ستريت جورنال، أن العقود الآجلة للنفط الخام، ارتفعت خلال الجلسة الآسيوية في وول ستريت - نيويورك، الثلاثاء، وسط تراجع مؤشر الدولار الأميركي، لأول مرة في 5 جلسات، وفقاً للعلاقة العكسية بينهما.

وارتفعت أسعار العقود الآجلة لخام نفط "نيمكس" تسليم تموز المقبل 0.40 بالمئة لتتداول عند مستويات 121.57 دولار للبرميل مقارنة بالافتتاحية عند مستويات 121.09 دولار، في وقت استهلت العقود تداولاتها على فجوة سعرية صاعدة بعد أن اختتمت تداولاتها أمس عند مستويات 120.93 دولار للبرميل.

كما ارتفعت أسعار العقود الآجلة لخام "برنت" تسليم تموز، 0.38 بالمئة، لتتداول عند 122.96 دولار للبرميل، مقارنة بالافتتاحية عند 122.50 دولار، بينما استهلت العقود تداولات الجلسة أيضا على فجوة سعرية صاعدة بعد أن اختتمت تداولاتها أمس عند 122.27 دولار للبرميل.