انت الان تتابع خبر العقبة: 15 آلية رفع جديدة بتكلفة 1,5 مليون دينار بميناء الحاويات والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - أعلنت شركة ميناء الحاويات بالعقبة، اليوم الثلاثاء، عن إضافة 15 آلية رفع وجر متطورة بتكلفة 1,5 مليون دينار للميناء، بهدف رفع كفاءة المناولة وتعزيز سلسلة النقل والتزويد وتنافسية الميناء في المنطقة.

وقال رئيس مجلس إدارة الشركة رئيس سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، المهندس نايف بخيت، خلال حفل تدشين الآلات، إن إدخال دفعة جديدة من الآليات المتطورة إلى ميناء حاويات العقبة يساهم في تطوير منظومة النقل في خليج العقبة وتقديم الخدمة المثلى للتجارة المحلية وتجارة الترانزيت وايصال البضائع بمختلف أنواعها إلى مقاصدها.

وأشاد بدور شركة ميناء الحاويات والتزامها بالتطوير والتحديث الدائم من أجل أن تكون موانئ العقبة من الموانئ المنافسة على مستوى المنطقة العربية، ليتم من خلالها استيراد وتصدير البضائع وإنعاش الحركة التجارية والاقتصادية في المنطقة.

بدوره، قال الرئيس التنفيذي لشركة ميناء الحاويات بالعقبة، سورن ينسن، إن إدخال آليات جديدة ومتطورة إلى منظومة النقل في الميناء يساهم في تقليل انبعاثات الكربون وتجويد السلامة العامة في منطقة الميناء، لافتا إلى أن خطة الشركة للعام الحالي تركز على تخفيض انبعاثات غاز الكربون لتصل الى 70 بالمئة حتى عام 2030 و100 بالمئة حتى عام 2040.

وبين أن العدد الإجمالي للقاطرات في الميناء وصل إلى 60 قاطرة و 9 روافع حاويات متطورة تستطيع تقديم الخدمة بأوقات قياسية.