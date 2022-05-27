نعرض لكم الان تفاصيل خبر بوتين: روسيا تدرس توقيع اتفاقية للتجارة الحرة مع مصر… من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الجمعة 27 مايو 2022 09:11 مساءً - وكالات _ أعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين ، أن المفاوضات جارية بشكل نشط لإبرام اتفاقية تجارة حرة كاملة مع إيران، مشيرا إلى أنه ينبغي تكثيف مفاوضات مماثلة مع مصر وإندونيسيا والإمارات.

وجاء تصريح الرئيس الروسي في كلمة له خلال اجتماع للمجلس الأعلى الاقتصادي الأوراسي اليوم الجمعة. ويضم الاتحاد الأوراسي كلا من روسيا وبيلاروس وكازاخستان وأرمينيا وقيرغيزستان.

وقال بوتين إن “المفاوضات جارية لإبرام اتفاقية تجارة حرة كاملة مع إيران، وتهدف الاتفاقية إلى استبدال اتفاقية مؤقية حالية من العام 2018، والتي أثر تنفيذها انعكس بشكل كبير على حجم التجارة بين الاتحاد والجمهورية الإسلامية”.

ووفقا للرئيس الروسي فقد زادت التجارة بين الاتحاد وإيران في العام 20211 بنسبة 73.5% إلى 5 مليارات دولار، في حين زادت الصادرات من الاتحاد الأوراسي إلى إيران بواقع 2.1 مرة إلى 3.4 مليار دولار.

وأضاف أنه “من أجل الحفاظ على نظام التجارة التفضيلية الحالي مع إيران، وحتى إبرام اتفاقية تجارة حرة جديدة، فإننا نؤيد قرار تمديد الاتفاقية المؤقتة، كما نرى أنه من المناسب تكثيف المفاوضات بشأن اتفاقية التجارة الحرة مع مصر، وبدء مفاوضات مماثلة مع إندونيسيا ودراسة قضية إبرام اتفاقية تجارة تفضيلية مع الإمارات”.

كذلك أشار الرئيس الروسي، خلال حديثه، إلى أهمية توسيع التعاملات التجارية بالعملات الوطنية مع الدول الصديقة، مشددا على أن ذلك سيسمح لدول الاتحاد بتقليل الاعتماد على الدول الغربية.

من جهة أخرى، أشار بوتين أن الحكومة الروسية تعمل على سد حاجة المواطنين الروس من المواد الغذائية، التي تراجعت بسبب العقوبات، مشيرا إلى أن الغرب يعادي روسيا بشكل واضح.

وكان الرئيس الروسي، قال في وقت سابق، إن العقوبات المفروضة على بلاده، أضرت بالدول الغربية أكثر من روسيا التي شدد على أنها تتحلى بالمرونة في وجه “التحديات الخارجية”.

وفرضت دول غربية عقوبات غير مسبوقة على روسيا، بعد أن أمر بوتين قواته بغزو أوكرانيا في 24 فبراير.