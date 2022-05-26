وزير التموين:‎ ‎التعاقد علي استيراد 50 ألف طن أرز تمويني

دبي - احمد فتحي في الخميس 26 مايو 2022 10:09 مساءً - إسلام سالم _ أكد الدكتور علي المصيلحي وزير التموين و ‏التجارة الداخلية، أن الهيئة العامة للسلع التموينية التابعة للوزارة، ‏تعاقدت علي شراء 50 ألف طن أرز تمويني لتعزيز أرصدة البلاد من ‏المنتج.

وأضاف المصيلحي، في بيان صحفي، اليوم، أن التعاقدات الأخيرة ستصل ‏البلاد خلال شهرى يوليو وأغسطس من العام الجاري.‏

من جانبه أكد أحمد كمال، معاون الوزير والمتحدث باسم ‏للوزارة، أن هذه التعاقدات تأتي بعد توفير الاعتمادات المالية اللازمة ‏سواء في الأرز أو الاقماح المستوردة أو الزيوت لتعزيز الاحتياطي ‏الاستراتيجي من السلع الاستراتيجية والأساسية كالأرز والزيت والسكر، مشيراً ‏إلى أن الاحتياطي من تلك السلع آمن ويتعدى في أغلبة الـ6 أشهر.