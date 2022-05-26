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نعرض لكم الان تفاصيل خبر وزير التموين: التعاقد علي استيراد 50 ألف طن أرز تمويني من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في الخميس 26 مايو 2022 10:09 مساءً - إسلام سالم _ أكد الدكتور علي المصيلحي وزير التموين و التجارة الداخلية، أن الهيئة العامة للسلع التموينية التابعة للوزارة، تعاقدت علي شراء 50 ألف طن أرز تمويني لتعزيز أرصدة البلاد من المنتج.
وأضاف المصيلحي، في بيان صحفي، اليوم، أن التعاقدات الأخيرة ستصل البلاد خلال شهرى يوليو وأغسطس من العام الجاري.
من جانبه أكد أحمد كمال، معاون الوزير والمتحدث باسم للوزارة، أن هذه التعاقدات تأتي بعد توفير الاعتمادات المالية اللازمة سواء في الأرز أو الاقماح المستوردة أو الزيوت لتعزيز الاحتياطي الاستراتيجي من السلع الاستراتيجية والأساسية كالأرز والزيت والسكر، مشيراً إلى أن الاحتياطي من تلك السلع آمن ويتعدى في أغلبة الـ6 أشهر.
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