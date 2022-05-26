مال وأعمال

مدبولي يصدر قرارا بتعيين أسامة الجوهري رئيسا لمركز المعلومات

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نعرض لكم الان تفاصيل خبر مدبولي يصدر قرارا بتعيين أسامة الجوهري رئيسا لمركز المعلومات من قسم مال واعمال

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دبي - احمد فتحي في الخميس 26 مايو 2022 09:11 مساءً - أصدر الدكتور مصطفى مدبولي ، رئيس مجلس الوزراء المصري ، قراراً بتعيين أسامة جمال الدين عبد العزيز محمد الجوهري، رئيسًا لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، برئاسة مجلس الوزراء لمدة عام.

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يذكر أن أسامة الجوهري، شغل منصب القائم بأعمال رئيس المركز منذ سبتمبر 2019.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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