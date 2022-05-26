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نعرض لكم الان تفاصيل خبر مدبولي يصدر قرارا بتعيين أسامة الجوهري رئيسا لمركز المعلومات من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في الخميس 26 مايو 2022 09:11 مساءً - أصدر الدكتور مصطفى مدبولي ، رئيس مجلس الوزراء المصري ، قراراً بتعيين أسامة جمال الدين عبد العزيز محمد الجوهري، رئيسًا لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، برئاسة مجلس الوزراء لمدة عام.
يذكر أن أسامة الجوهري، شغل منصب القائم بأعمال رئيس المركز منذ سبتمبر 2019.
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