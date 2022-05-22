تصنيف الدول المساعدة للاردن.. و 5.323 مليار دينار للدولة المتصدرة؟

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الرياض - احمد صلاح - أفاد تقرير لوزارة التخطيط والتعاون الدولي الاحد، أن الولايات المتحدة الأميركية والبنك الدولي، تصدروا قائمة المساعدات الخارجية الملتزمة للأردن للأعوام الأربعة الماضية بنحو 8.5 مليار دولار.

ووفقا للتقرير، فإن الولايات المتحدة قدّمت 5.323 مليار دولار للأردن في الأعوام الأربعة الماضية، فيما قدّم البنك الدولي 3.205 مليار دولار.

وبلغ حجم المساعدات الخارجية الكلية من منح وقروض ميسرة متعاقد عليها للأردن للعام الماضي 4.416 مليار دولار؛ يما يعادل 3.129 مليار دينار أردني؛ توزعت إلى منحا اعتيادية بنسبة 42.4%، وقروضا بنسبة 40.8%، إضافة إلى 16.9% لخطة الاستجابة للأزمة السورية.

الولايات المتحدة، قدمت 1.243 مليار دولار في العام 2018، 1.262 مليار دولار في 2019، 1.399 مليار دولار في 2020، و1.418 مليار دولار للعام الماضي، حيث كانت النسبة الأكبر من هذه المساعدات عبارة عن منح بقيمة 3.665 مليار دولار و1.657 مليار دولار لخطة الاستجابة الأردنية للأزمة السورية.

وقدّم البنك الدولي، 2.953 مليار دولار قروض للأردن في الأعوام الأربعة الماضية، ومنحا لدعم خطة الاستجابة للأزمة السورية بقيمة 126 مليون دولار، ومنحا أخرى بقيمة 125 مليون دولار.

البنك، حوّل 515 مليون دولار للأردن في العام 2018، و1.151 مليار دولار للعام 2019، و674 مليون دولار في العام 2020، فيما بلغت قيمة المبالغ التي قدمها البنك في العام الماضي 864 مليون دولار.

وجاءت ألمانيا في المرتبة الثالثة؛ حيث قدّمت في الأعوام الأربعة الماضية 2.36 مليار دولار؛ توزعت إلى 1.459 مليار دولار كمنح وقروض، و900 مليون دولار للأزمة السورية.

وقدمت ألمانيا 654 مليون دولار للأردن في العام 2018، و453 مليار دولار للعام 2019، و542 مليون دولار في العام 2020، فيما بلغت قيمة المبالغ التي قدمتها في العام الماضي 710 ملايين دولار.

الاتحاد الأوروبي، قدّم للأردن خلال الأربعة سنوات الماضي 1.896 مليار دولار، توزعت إلى 520 مليون دولار للاستجابة للأزمة السورية، 952 مليون دولار قروض، ومنحا بقيمة 422 مليون دولار.

البنك الأوروبي للاستثمار، قدم في هذه الأعوام 579 مليون دولار، 556 مليون دولار منها كقروض ومنحا بقيمة 22 مليون دولار.

وقدّمت فرنسا 552 مليون دولار للأعوام الأربعة الماضية؛ 32 منها للاستجابة للأزمة السورية، و469 مليون دولار كقروض، ومنحا بقيمة 51 مليون دولار.

وجاءت الإمارات العربية المتحدة في المرتبة السابعة في القائمة، حيث قدّمت 233 مليون دولار، 222 مليون دولار منها كمنح، والمتبقي لدعم استجابة الأردن للأزمة السورية.

وتلت دولة الكويت الإمارات، حيث قدّمت 2016 مليون دولار للأعوام الأربعة الماضية، توزعت إلى 11.3 مليون دولار كمنح، و141 مليون دولار كقروض، إضافة إلى 63.7 مليون دولار للاستجابة للأزمة السورية.

وجاءت المملكة العربية السعودية في المرتبة التاسعة في القائمة، حيث قدّمت للأردن 207 ملايين دولار، توزعت إلى منح بقيمة 150 مليون دولار، 50 مليون دولار كقروض، و7.4 مليون دولار للاستجابة للأزمة السورية.

المملكة المتحدة قدّمت للأردن 118.25 مليون دولار، 58 مليون دولار كمنح وقروض، و123 مليون دولار لخطة الأردن للاستجابة للأزمة السورية، فيما قدمت كندا 118.24 مليون دولار، 24.5 مليون دولار كمنح وقروض، و93 مليون دولار لخطة الاستجابة للأزمة السورية.