نعرض لكم الان تفاصيل خبر الحكومة تقر طلبات استحواذ القطاع الخاص على أقل من 10% بسوق… من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الأربعاء 11 مايو 2022 11:05 مساءً - دوت الخليج – وافق مجلس الوزراء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على طلبات الاستحواذ والاستثمار المقدمة من القطاع الخاص في قطاع الرعاية الصحية، والتي تصل نسبة أسهم الاستحواذ بها بعد التنفيذ إلى أقل من 10%.

وأكد رئيس الوزراء، خلال اجتماع مجلس الوزراء اليوم، أهمية استكمال دراسة باقي الطلبات المقدمة، والتي تزيد نسبة أسهم الاستحواذ بها بعد التنفيذ على 10%.

واستعرض الاجتماع مقترحات وزارة الصحة والسكان والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، بشأن الاشتراطات والضوابط المقترحة للحصول على الموافقة على عمليات الدمج والاستحواذ في القطاع الصحي، على أن تنعقد “اللجنة المعنية بوضع الاشتراطات والضوابط الخاصة بعمليات الاستحواذ والاستثمار في الرعاية الصحية للقطاع الخاص” لمناقشة مقترحات نسب الاستحواذ المختلفة.

كما وافق المجلس على مشروع قرار رئيس الوزراء بتوزيع القطاع الفرعي لأنشطة الاستثمار في القطاع الصحي بالنطاق الجغرافي لكل من القطاعين (أ) و(ب).

وتضمن القرار: توزيع الأنشطة الاستثمارية بالقطاع الصحي بالقطاعين (أ) و(ب) نفاذا لحكم المادة (11) من قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017، والتي تنص على منح المشروعات الاستثمارية حافزا استثماريا خصما من صافي الأرباح الخاضعة للضريبة، بنسبة 50% خصما من التكاليف الاستثمارية للقطاع (أ) ونسبة 30% خصما من التكاليف الاستثمارية للقطاع (ب).

وعلى الشركات والمنشآت المخاطبة بأحكام المادة الأولي من القرار بالحصول علي الموافقات والتصاريح والتراخيص اللازمة من الجهات المختصة حسب طبيعة كل نشاط لمنح تلك الحوافز.

وتضمن القرار المعروض جدولين، حيث أشار الأول الخاص بالقطاع الفرعي لأنشطة الاستثمار في قطاع الصحة بالنطاق الجغرافي بقطاع (أ) إقامة المستشفيات والمراكز الطبية والعلاجية، وتشمل المستشفيات المتخصصة أو المتكاملة أو العامة، وما تضمه من أنشطة داخلية علاجية أو طبية، والمراكز الطبية التشخيصية أو العلاجية، وذلك بشرط أن تقدم 10% سنويا بالمجان (كحد أدني) من عدد الأسرّة التي يتم شغلها بالنسبة للمستشفى، ومن الحالات التي يتم تقديم الخدمة الطبية أو العلاجية أو التشخيصية لها بالنسبة للمركز الطبي.

فيما تضمن الجدول الثاني الخاص بالقطاع الفرعي لأنشطة الاستثمار في قطاع الصحة بالنطاق الجغرافي للقطاع (ب)، إقامة المستشفيات والمراكز الطبية والعلاجية، ويشمل المستشفيات المتخصصة أو المتكاملة أو العامة، وما تضمه من أنشطة داخلية علاجية أو طبية، والمراكز الطبية التشخيصية أو العلاجية، وذلك بشرط أن تقدم 10% سنوياً بالمجان (كحد أدني) من عدد الأسرة التي يتم شغلها بالنسبة للمستشفى، ومن الحالات التي يتم تقديم الخدمة الطبية أو العلاجية أو التشخيصية لها بالنسبة للمركز الطبي.

ويشترط أن تتوافر في مشروعات القطاع الفرعي التابعة لأنشطة الاستثمار في قطاع الصحة بالنطاق الجغرافي (ب) أحد هذه الخصائص (كثافة الاستخدام للعمالة وفقاً للضوابط المنصوص عليها بالمادة (11) من اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار، واعتبارها من المشروعات المتوسطة والصغيرة، واعتمادها على الطاقة الجديدة والمتجددة).