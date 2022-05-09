انت الان تتابع خبر مضاعفة أرباح تويتر خلال سنوات والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - أظهر تقرير صدر حديثاً أن إيلون ماسك يهدف إلى رفع الأرباح السنوية لشركة "تويتر" إلى 26.4 مليار دولار مع حلول عام 2028، مقابل 5 مليارات دولار حققها الموقع في العام الماضي، أي بنسبة نمو تبلغ نحو 1712 بالمئة.



ويبدو أن الإعلانات ستنخفض إلى 45 في المئة من إجمالي الإيرادات بتولي ماسك إدارتها، حيثسجلت انخفاضاً بنحو 90 في المئة خلال عام 2020، ويتوقع أن تقفز إلى 12 مليار دولار في عام 2028، بينما من المتوقع أن تجني الاشتراكات 10 مليارات دولار أخرى، بحسب التقرير.

وقالت صحيفة "نيويورك تايمز"، " أن رئيس شركة "تيسلا" لصناعة السيارات الكهربائية يهدف أيضاً إلى زيادة التدفق النقدي لمنصة "تويتر" إلى 3.2 مليار دولار عام 2025 و9.4 مليار دولار عام 2028".



ويذكر أن ماسك عقد صفقة في نيسان الماضي لشراء شركة "تويتر" مقابل 44 مليار دولار، وعد الملياردير بتنشيط الشركة ورفع عدد المستخدمين عبر اتخاذ إجراءات صارمة ضد روبوتات البريد العشوائي ورفع "حرية التعبير".



و توقّع ماسك "أن تجلب "تويتر" 15 مليون دولار من أعمال المدفوعات عام 2023 والتي ستنمو إلى حوالى 1.3 مليار دولار بحلول عام "2028. كما وضع من أهدافه زيادة متوسط إيرادات "تويتر" لكل مستخدم إلى 30.22 دولار عام 2028 عما ما كانت عليه في العام الماضي 24.83 دولار. ويتوقع أن يكون عدد موظفي تويتر بحلول 2025 نحو 11 ألف و72 موظفاً ، أي بارتفاع يقترب من 7500 موظفاً.



وقالت الصحيفة في تقريرها أن عائد خدمة الاشتراك المميزة التي تم اطلاقها في خلال العام الماضي قد يصل إلى 69 مليون مستخدم بحلول عام 2025. وكان ماسك قد اقترح ماسك حزمة من التغييرات على خدمة الاشتراك المميز ومن ذلك خفض سعرها.



وأدرج ماسك، الخميس، مجموعة من المستثمرين الكبار الذين أبدو استعدادهم لتقديم تمويل بقيمة 7.14 مليار دولار ، حيث رفع ماسك التزام التمويل إلى 27.25 مليار دولار، وهذا يتضمن ارتباطات من 19 مستثمراً.