انت الان تتابع خبر 811 مليون دينار أرباح الشركات المدرجة ببورصة عمان والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - زودت نسبة 93 بالمئة من الشركات المدرجة في بورصة عمان والبالغ عددها 169 شركة، البورصة بالبيانات المالية المرحلية عن الفترة المنتهية في 2022/03/31 ضمن المهلة المحددة في التعليمات لاستلام البيانات المالية المرحلية للربع الأول لعام 2022 من خلال نظام الافصاح الإلكتروني (XBRL)، وفق المدير التنفيذي لشركة بورصة عمان مازن الوظائفي.

وبين الوظائفي أن هذه النسبة المرتفعة تُظهر مدى التزام الشركات المدرجة بأحكام القوانين والتعليمات النافذة، كما تعكس التزام الشركات الأردنية بمبادئ ومعايير الافصاح والشفافية بشكل عام.

وأشار الوظائفي إلى أن الأرباح بعد الضريبة العائدة لمساهمي الشركة للربع الأول من عام 2022 للشركات المزودة لبياناتها المالية ارتفعت إلى 624.7 مليون دينار مقارنة مع 301.5 مليون دينار للربع الأول من عام 2021 بارتفاع نسبته 107.2 بالمئة . كما ارتفعت الأرباح قبل الضريبة لهذه الشركات لتصل إلى 811.3 مليون دينار للربع الأول من عام 2022 مقارنة مع 386.4 مليون دينار للربع الأول من عام 2021، أي بارتفاع نسبته 110 بالمئة.

أما من الناحية القطاعية، فقد كان قطاع الخدمات الأكثر ارتفاعاً في أرباحه بعد الضريبة بنسبة بلغت 945.3 بالمئة ، يليه قطاع الصناعة بنسبة ارتفاع بلغت 268.7 بالمئة ثم القطاع المالي بارتفاع نسبته 26.8 بالمئة .

كما أشار الوظائفي إلى أن هذه الإيجابية واستمرار التحسن الملحوظ في أرباح الشركات جاء في ظل تزايد النشاط التشغيلي لهذه الشركات بعد انحسار أثر جائحة كورونا والتحسن في العديد من مؤشرات الاقتصاد الكلي.

وشهدت جميع القطاعات للشركات المدرجة في البورصة تحسناً في أدائها، فقد حقق كل من قطاع الطاقة والمنافع وقطاع الخدمات التجارية وقطاع الصناعات الاستخراجية والتعدينية وقطاع العقارات على وجه الخصوص تحسناً ملحوظاً في نتائج أعمالها خلال الربع الأول من عام 2022 مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي؛ ما يدعو إلى التفاؤل والثقة في قدرة اقتصادنا الوطني على تجاوز الأزمات وتعزيز استقرار اقتصادنا الوطني وتحقيق مؤشرات إيجابية، وفق الوظائفي.

وأضاف الوظائفي أنه وفقاً لتعليمات إدراج الأوراق المالية في شركة بورصة عمان؛ فإنه يتوجب على جميع الشركات المدرجة تزويد البورصة بالبيانات المالية المراجعة من قبل مدقق حساباتها، وذلك خلال المدة المحددة، مشيراً إلى أن البورصة قامت بتعميم البيانات المالية من خلال موقع البورصة الإلكتروني www.exchange.jo ضمن التعاميم والافصاحات (بيانات ربع سنوية).

وأوضح أن الشركات التي لم تقم بتزويد البورصة بالبيانات المالية المرحلية المراجعة عن الفترة المنتهية في 2022/03/31 ضمن المهلة المحددة، هي شركات "الضامنون العرب" للتأمين و"الاتحاد" للاستثمارات المالية و"السنابل الدولية" للاستثمارات الاسلامية (القابضة) و"أمواج" العقارية و"وادي الشتا" للاستثمارات السياحية و"مصانع الاتحاد" لإنتاج التبغ والسجائر وعليه، وبناء عليه قامت البورصة بإيقاف التداول بأسهم الشركات المشار إليها أعلاه اعتباراً من صباح اليوم الأحد، وسيستمر الإيقاف لحين قيامها بتزويد البورصة بالبيانات المالية المطلوبة، وذلك استناداً لأحكام المادة (15/ب/6) من تعليمات إدراج الأوراق المالية المعمول بها.

كما سيستمر إيقاف التداول بأسهم كل من شركات "فيلادلفيا" للتأمين و"البطاقات" العالمية و"الشامخة" للاستثمارات العقارية والمالية و"المقايضة" للنقل والاستثمار، وذلك لعدم قيامها بتزويد البورصة بالبيانات المالية عن فترات سابقة خلال المدة المحددة لذلك وعدم المصادقة على البيانات المالية السنوية لعام 2021، إضافة الى البيانات المالية المرحلية عن الفترة المنتهية في 2022/3/31، علماً بأنه يجري التداول بأسهم هذه الشركات من خلال سوق الأوراق المالية غير المدرجة، وكذلك سيستمر إيقاف التداول بأسهم شركة "الاتحاد العربي الدولي" للتأمين وشركة "العالمية" للوساطة والأسواق المالية لعدم تزويد البورصة بالبيانات المالية المطلوبة.