انت الان تتابع خبر سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الخميس.. آخر تحديث البنوك العاملة في مصر والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - فيما يلي سعر صرف الدولار الأمريكى مقابل الجنيه المصري خلال مستهل تعاملات اليوم الخميس 5 مايو 2022 وفقا لآخر تحديث فى البنوك العاملة فى مصر.

حيث سجل سعر الدولار الأمريكى مقابل الجنيه المصرى اليوم فى البنك المركزي 18.44جنيه للشراء و 18.55جنيه للبيع .

كما سجل سعر الدولار الأمريكى مقابل الجنيه المصرى اليوم فى بنوك ( مصرف أبوظبى الاسلامي،الأهلى المتحد) 18.48جنيه للشراء و 18.53جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار الأمريكى مقابل الجنيه المصرى اليوم فى بنوك ( الأهلى ، مصر) نحو 18.45جنيه للشراء و 18.51جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار الأمريكى مقابل الجنيه المصرى اليوم فى بنوك (التجاري الدوليCIB، العربى الافريقى الدولى، ،فيصل الإسلامى ،المصرف العربي الدولي،المصرف المتحد،العقارى المصرى العربى،أبوظبي التجاري ،بلوم ،المشرق، قطر الوطني QNB، اتش اس بى سى HSBC، الإسكندرية،البركة ،كريدى اجريكول،أبوظبى الاول FAB، الامارات دبي الوطني،الكويت الوطني ) نحو 18.43جنيه للشراء و 18.53جنيه للبيع.

كما سجل سعر الدولار الأمريكى مقابل الجنيه المصرى اليوم فى بنك قناة السويس 18.42جنيه للشراء و 18.51جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار الأمريكى مقابل الجنيه المصرى اليوم فى بنك مصر إيران للتنمية نحو 18.41جنيه للشراء و 18.51جنيه للبيع.