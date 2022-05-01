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نعرض لكم الان تفاصيل خبر برنامج الأغذية العالمي: 4.5 مليون طن من الحبوب محتجزة في… من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في الأحد 1 مايو 2022 05:05 مساءً - وكالات _ حذرت الأمم المتحدة، من أن الحرب في أوكرانيا تخلف أثارا خطيرة على قدرتها على توصيل المساعدات الأغذية اللازمة، بصورة عاجلة للدول حول العالم، حيث أن معظمها محتجز في موانئ أوكرانيا.
وقال مارتن فريك مدير برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، “هناك 4.5 مليون طنا من الحبوب محتجزة في موانئ أوكرانيا، وعلى متن سفن ولايمكن استخدامها”، ويعد استيراد الأغذية صعبا للغاية حيث لا يمكن الوصول للموانئ الأوكرانية والطرق البحرية للبلاد بسبب هجوم روسيا.
يشار إلى أنه حتى بدء الحرب، كانت أوكرانيا من أهم منتجي القمح في العالم، بالإضافة إلى كونها أكبر منتج للذرة، وتعتمد الكثير من الدول على القمح الرخيص منها، وتعد الحبوب مهمة للمساعدات الغذائية.
ووفر البرنامج حتى الآن، مساعدات لـ 2.5 مليون مواطن، معظمهم في أوكرانيا نفسها ومئات الآلاف في مولدوفا،
وأضاف مارتن فريك، “هناك حاجة لايصال الطعام للمواطنين الأوكرانيين المحاصرين والذين يعانون، ولكن أيضا هناك حاجة لإخراجه من المنطقة وتوزيعه حول العالم، للتخفيف من حدة أزمة الغذاء العالمية”.
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