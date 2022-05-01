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نعرض لكم الان تفاصيل خبر ألمانيا تؤكد دعمها لفرض حظر على واردات النفط الروسية من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في الأحد 1 مايو 2022 04:08 مساءً - روسيا اليوم _ أكدت ألمانيا دعمها لخطة فرض حظر على واردات النفط من روسيا وذلك في إطار حزمة جديدة سادسة من العقوبات ضد موسكو.
وحسب وكالة الأنباء الألمانية “DPA” فإن الخطوة الألمانية تجعل السعي الأوروبي لتقليص اعتماده على موارد الطاقة الروسية أكثر احتمالا، ورجحت أن يكون سبب التغيير الحاد في موقف برلين هو نجاحها في العثور على موردي نفط بديلين.
وقال نائب المستشار الألماني، وزير الشؤون الاقتصادية وحماية المناخ، روبرت هابك، الأسبوع الماضي، إن اعتماد البلاد على واردات النفط الروسي قد انخفض من 35% قبل أن تبدأ روسيا عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا، إلى 12% الآن.
وذكرت الوكالة أن المفوضية الأوروبية برئاسة أورسولا فون دير لاين، تعتزم تقديم مسودة حزمة جديدة من العقوبات ضد روسيا في أقرب وقت ممكن، من أجل زيادة الضغط على موسكو على خلفية الأحداث الجارية في أوكرانيا.
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