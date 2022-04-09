مال وأعمال

الخطوط الجوية القطرية تجري مباحثات مع المكسيك لإنشاء خط جديد

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_ قالت شركة الخطوط الجوية القطرية يوم الجمعة، إنها أجرت محادثات مبدئية بشأن تسيير رحلات إلى مكسيكو سيتي مؤكدة إجراء محادثات مع الحكومة المكسيكية.

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وكانت الحكومة المكسيكية قد قالت أمس الخميس إن شركة الطيران تحرص على إنشاء هذا الخط بسبب بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022 التي تقام في قطر وفي ضوء قاعدة المشجعين الضخمة في المكسيك.

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وقالت وزارة الخارجية المكسيكية إن الجانبين يهدفان إلى معرفة موعد بدء محادثات المتابعة الأسبوع المقبل بشأن هذا الخط بعد أن قال وزير الخارجية مارسيلو إبرارد إن الشركة أبدت رغبتها في التوجه إلى مطار جديد في مكسيكو سيتي.

وقال متحدث باسم الخطوط الجوية القطرية في بيان إن الشركة تؤكد إجراء مباحثات غير رسمية حول الرحلات إلى مكسيكو سيتي مع الحكومة المكسيكية وإن الطرفين سيبقيان على اتصال وثيق بهذا الشأن.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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