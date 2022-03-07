رئيس الوزراء يناقش مقترحات مشروعات التعاون مع صندوق المناخ…

دوت الخليج – استقبل الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، اليوم، الدكتور يانك جليماريك، الرئيس التنفيذي لصندوق المناخ الأخضر التابع للأمم المتحدة؛ لمناقشة عدد من ملفات التعاون.

وأشاد رئيس الوزراء، في مستهل اللقاء، بالدعم الذي قدمه صندوق المناخ الأخضر لمصر، لتمويل أربعة مشروعات بقيمة ما يقرب من 297 مليون دولار، بهدف حماية السواحل الشمالية، وتنفيذ مشروع “بنبان” للطاقة الشمسية.

كما أثنى مدبولي على دور الصندوق في دعم قضايا المناخ عالميا، خاصة مع اعتماد الدول النامية، وخاصة الإفريقية، على الصندوق في دعم جهودها الوطنية، سواء في الحد من الانبعاثات أو في التكيف مع التغيرات المناخية.

وأكد أهمية وفاء الدول المتقدمة بتعهداتها لتعزيز موارد الصندوق، بما يسهم في توفير مزيد من مصادر التمويل المخصصة للتكيف مع التغيرات المناخية.

وأشار الدكتور مصطفي مدبولي إلى الأهمية التي توليها مصر لاستضافتها المرتقبة للدورة 27 لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ COP27.

ولفت إلى أن مصر تعتزم البناء على نتائج المؤتمر السابق في جلاسكو COP26، ومواصلة الزخم السياسي لتحقيق تقدم متوازن في جميع مسارات المفاوضات.

ولفت رئيس الوزراء إلى أن مصر تعتبر هذه المرحلة بمثابة مرحلة التنفيذ، ووضع التعهدات موضع التنفيذ على الأرض.

وأكد أن مصر على استعداد لرفع طموحها المناخي من خلال تنفيذ مشروعات محددة في المجالات ذات الأولوية، لاسيما الطاقة المتجددة، ووسائل النقل الأخضر، والزراعة، وحماية منطقة الدلتا والساحل، وتحلية المياه، وغيرها.

من جانبه، أكد الرئيس التنفيذي لصندوق المناخ الأخضر ما تمثله مصر من أهمية في مجالات عمل الصندوق.

واستعرض نتائج النقاشات التي أجراها مع الوزارات والجهات المعنية خلال زيارته لمصر، من أجل التوافق حول مشروعات تعاون تخدم أهداف التحول الأخضر، ومنها: إحلال محطات توليد الكهرباء القديمة بمحطات توليد للطاقة الجديدة والمتجددة، بالإضافة إلى مباحثاته مع مجموعة من ممثلي البنوك المصرية حول استراتيجية توفير التمويل للمشروعات الخضراء.

وأضاف أنه من المهم التركيز في مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية المناخ COP27 الذي ستستضيفه مصر في نوفمبر القادم، على تحويل المبادرات والتعهدات إلى واقع ملموس ومشروعات على الأرض تسهم في تحقيق المستهدفات الخاصة بخفض الانبعاثات، فضلا عما سيمثله المؤتمر من فرصة لمصر لعرض المشروعات التي ستتبناها خلال الفترة القادمة والحصول على التمويل اللازم لها.

واستعرضت وزيرة البيئة، الدكتورة ياسمين فؤاد، مقترحات التعاون مع صندوق المناخ الأخضر خلال الفترة المقبلة، وكذا الجهود الجارية مع البنوك المصرية لزيادة محفظة تمويل مشروعات التحول الأخضر، بالتزامن مع التحضيرات الجارية لاستضافة مصر لمؤتمر المناخ.