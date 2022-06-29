انت الان تتابع خبر سبب تهور زوج الإعلامية.. تفاصيل مقتل المذيعة شيماء جمال والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تفاصيل جديدة كشفتها الأجهزة الأمنية بالجيزة في حادث مقتل المذيعة شيماء جمال على يد زوجها المستشار بمجلس الدولة.

تفاصيل مقتل المذيعة شيماء جمال

وأدلى المتهم الثاني باعتباره الشاهد الوحيد على الجريمة، بتفاصيل مقتل المذيعة شيماء جمال، كما أرشد عن مكان الجثة المدفونة داخل مزرعة بالبدرشين.

وتضمنت تفاصيل مقتل المذيعة شيماء جمال، حسب اعترافات المتهم الثاني، أنه توجه برفقة المتهم الأول وزوجته المجني عليها، إلى المزرعة التي استأجرها لها بالبدرشين، وحدثت هناك مشادة بين المهتم الأول وزوجته، وتطورت المشادة ليتهور الزوج ويخرج سلاحه الناري وانهال بمقبضه على رأسها وكان ممسك برقبتها من “سكارف” ترتديه مما أدى إلى اختناقها ووفاتها في الحال.

تهديد المتهم الثاني

وأضاف المهتم الثاني في اعترافاته، أن المهتم الأول هدده بسلاحه في حالة إفشاء ما شاهده وقام باحتجازه في مكان بالساحل الشمالي، إلا أنه تمكن من الهرب وذهب للشرطة وأدلى بشهادته، ليتم التحرك بإبلاغ نيابة الاستئناف التي حققت مع الشاهد، وتم مخاطبة مجلس الدولة لرفع الحصانة عن المتهم واتخاذ الإجراءات القانونية ضده وإصدار قرار بضبطه وإحضاره بعد هروبه

بداية الجريمة

بدأت الأحداث ببلاغ تقدم به زوج القتيلة إلى قسم شرطة الشيخ زايد، يتضمن اختفاء زوجته المذيعة شيماء جمال، أثناء رفقته لها لشراء بعض الاحتياجات، ولكنها اختفت وأغلقت تليفونها بعد ذهابها إلى الكوافير.

ولكن التحريات التي أجرتها الأجهزة الأمنية بإشراف اللواء علاء فاروق مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة واللواء مدحت فارس مدير الإدارة العامة للمباحث، كشفت عدم صدق رواية الزوج ومع استمرار عملية البحث حضر أحد الأشخاص إلى قسم الشرطة ليبلغ عن علمه تفاصيل حول واقعة اختفاء المذيعة ويفجر مفاجأة أمام جهات التحقيق أن زوجها قتلها وأنه يعلم المكان حيث إنه كان شريكا في الجريمة.