انت الان تتابع خبر مقتل الطالبة رنين لرفضها الزواج من ابن خالها.. ظهور نيرة جديدة في فلسطين والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - قتلت فتاة جامعية فلسطينية على يد ابن خالها بعد رفضها الزواج منه، وتم ضم واقعة الفتاة الفلسطينية لواقعتي قتل الطالبتين المصرية والاردنية، وهم لقوا مصرعهم على يد شابين الاولى ذبحاً بالسكين خارج أسوار جامعتها، والثانية رمياً بالرصاص في الحرم الجامعي بسبب رفضهما طلب الزواج.

مقتل الطالبة رنين لرفضها الزواج من ابن خالها وعائلتها تتدعى انتحارها

وتعرضت الفتاة الفلسطينية رنين مجد فوزي سلعوس صاحبة الـ 20 عاماً، والطالبة في المرحلة الثانية في جامعة النجاح بمدينة نابلس في فلسطين، وتعرضت إلى القتل قبل يومين، ولكن انتشر خبر تعرضها إلى الانتحار، وذلك بعدما خرجت وكشفت عائلتها أن الفتاة انتحرت، وأيضاَ انتشر في وقت سابق أن الفتاة لم تنتحر كما قالت عائلتها، وتعرضت إلى القتل بعدما عندما رفضت أن تتزوج نجل خالها.

تحقيق النيابة الفلسطينية في واقعة قتل الطالبة الفلسطينية

وكشفت النيابة العامة الفلسطينية في الوقت نفسه، إنها تباشر جميع التحقيقات بخصوص وفاة الطالبة الفلسطينية رنين سلعوس، ولقى خبر قتل الفتاة الفلسطينية حالة من الغضب الكبير بين جميع المواطنين وطالبوا بضرورة إلقاء القبض على القاتل وتقديميه إلي المحاكمة العاجلة.