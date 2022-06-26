تفاصيل قضية بلطجي دار السلام المرعبة أمام المارة “قتل صديقه بالساطور” في عز النهار

بلطجي السلام

قامت النيابة بتكليف المباحث الجنائية حتي يتم الانتهاء السريع من جمع التحريات، وأيضًا تفريغ الكاميرات، والتحفظ عليها، وتبين من الفحص وجود فيديو مدته ٥٠ ثانية يوجد به الصديقان، وهما يتشاجران، ومن ثم ترك المتهم الصحية، وعاد من جديد، وهو يحمل السلاح الساطور، وقام بضرب المجني عليه بواسطته أمام المتواجدين في الشارع كما أنه لم يكتفي بذلك بل قام بطعنه بعدة طعنات أدت إلي سقوط الضحية، والوفاة في الحال، وقد تم القبض على المتهم، وقرر قاضي المعارضات تجديد الحبس المتهم بقتل صديقه بالساطور، وقد أدلي المتهم بكافة التفاصيل حول الواقعة، وقال إنها السبب مشكلات مادية.