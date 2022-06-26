انت الان تتابع خبر تفاصيل قضية بلطجي دار السلام المرعبة أمام المارة “قتل صديقه بالساطور” في عز النهار والان مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - تفاصيل قضية بلطجي دار السلام المرعبة التي عاشتها منطقة جنوب القاهرة “دار السلام” حيث تم وقوع مشاجرة بين اثنين يقال انهم صديقين في عز النهار، وذلك بسبب وقوع خلاف فيما بينهما في وقت ماضي على أمور مالية أدت إلي قتل أحدهما للآخر، وقام القاتل بتمزيق صديقه مستخدمًا ساطور من الحديد حتي وقع القتيل جثة غارقة في الدماء، وخيمت أجواء من الخوف على أهالي المنطقة بعد سقوط القتيل، وفرار القاتل.
تفاصيل قضية بلطجي دار السلام
- تلقت الجهات الأمنية بقسم شرطة دار السلام بلاغ حول وقوع خلاف، ومشاجرة بين شخصين مستخدمين أسلحة بيضاء، وقال الشهود أن المتهم قام بطعن الضحية بواسطة الساطور، وفر القاتل هاربًا أمام المجني عليه فظل يركض حتي سالت دمائه، ولم يستطيع أحد انقاذه من المتواجدين في المنطقة.
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- من الجدير بالذكر ان كل من المجني عليه، والقاتل لديهم سجل جنائي، والقتيل قد خرج من السجن بعد أن قضي ٧ سنوات حيث تم الحكم عليه في قضيتين، واتضح أن أسر المتهمين غير مستقرين، والعلاقة غير مستقرة منذ مدة كبيرة، والفاعلة المشكلات بعد خروجه حتي استطاعوا قتله.
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بلطجي السلام
قامت النيابة بتكليف المباحث الجنائية حتي يتم الانتهاء السريع من جمع التحريات، وأيضًا تفريغ الكاميرات، والتحفظ عليها، وتبين من الفحص وجود فيديو مدته ٥٠ ثانية يوجد به الصديقان، وهما يتشاجران، ومن ثم ترك المتهم الصحية، وعاد من جديد، وهو يحمل السلاح الساطور، وقام بضرب المجني عليه بواسطته أمام المتواجدين في الشارع كما أنه لم يكتفي بذلك بل قام بطعنه بعدة طعنات أدت إلي سقوط الضحية، والوفاة في الحال، وقد تم القبض على المتهم، وقرر قاضي المعارضات تجديد الحبس المتهم بقتل صديقه بالساطور، وقد أدلي المتهم بكافة التفاصيل حول الواقعة، وقال إنها السبب مشكلات مادية.