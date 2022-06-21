انت الان تتابع خبر مصطفى قبل ما ينتحر نعى فتاة المنصورة.. وكتب “أبويا ميمشيش فى جنزتي” والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - لم تكتف المنصورة بحادث فتاة الجامعة الذي قتلها زميلها في الشارع أمس الاثنين ولكن أقبل شاب في مقتبل عمره على التخلص من حياته قفزا بسيارته من أعلى كوبرى جامعة المنصورة بمحافظة الدقهلية.

ويبدو وأن الشاب تأثر بحادث فتاة جامعة المنصورة وتفاعل معها، حيث نشر صورة الفتاة على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” وكتب : “يبكى قلبى حزنا عليكي وأنا لم أعرفك حتى فما حال أمك.. ربنا يرحمك ويسكنك فسيح جناته يارب”.

كما كتب الشاب أيضا على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” : “عامة أنا على حافة الانتحار”، ثم أتبع ذلك ببوست آخر قال فيه: “أشوفكم بخير وابقو افتكروني وأبويا ميمشيش فى جنزتي بالله عليكم”.