انت الان تتابع خبر مآساة شاب انتحر من أعلى كوبري جامعة المنصورة ووصية صادمة عن والده والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تلقى اللواء سيد سلطان مدير امن الدقهلية، إخطارا من اللواء إيهاب عطية مدير المباحث الجنائية، يفيد بقفز شاب بسيارته وهو بداخلها من أعلى كوبرى جامعة المنصورة.

وعلى الفور انتقل ضباط المباحث إلى مكان الواقعة وتبين أن السيارة «شيفروليه» بيضاء، تحمل لوحات «د. ي. أ. 3541»، وجار البحث عن جثة قائدها ويدعي «مصطفى. م. ت.».

وتم اكتشاف ان الجثة لشاب يدعي مصطفي وكتب على صفحته الشخصية على «فيسبوك»، «أشوفكم بخير وأبقو افتكروني وأبويا مش يمشي في جنازتي بالله عليكم».

شاب المنصورة