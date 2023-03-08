انت الان تتابع خبر بالفيديو| سيارة هيونداي كونا 2024.. أحدث عربية كهربائية بتصميم خرافي والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - كشفت شركة هيونداي النقاب عن سيارة هيونداي كونا 2024 كليًا عبر مقطع فيديو جديد تم نشره على الإنترنت، لتعد هذه أحدث سيارة كهربائية في سوق السيارات، وفي هذا الفيديو، يمكنك مشاهدة سيارة كونا عن قرب، والآن في جيلها الثاني تنتمي هيونداي كونا 2024 إلى فئة سيارات الدفع الرباعي متعددة الاستخدامات.

سيارة هيونداي كونا 2024

يتوفر الجيل الجديد من سيارات Hyundai Kona مع خيارات Kona الكهربائية و Kona Hybrid و Hyundai Kona التي تعمل بالبنزين وخيارات Kona N-Line الرياضية.