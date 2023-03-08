بالفيديو| سيارة هيونداي كونا 2024.. أحدث عربية كهربائية بتصميم خرافي

رياض - احمد صلاح - كشفت شركة هيونداي النقاب عن سيارة هيونداي كونا 2024 كليًا عبر مقطع فيديو جديد تم نشره على الإنترنت، لتعد هذه أحدث سيارة كهربائية في سوق السيارات، وفي هذا الفيديو، يمكنك مشاهدة سيارة كونا عن قرب، والآن في جيلها الثاني تنتمي هيونداي كونا 2024 إلى فئة سيارات الدفع الرباعي متعددة الاستخدامات.
سيارة هيونداي كونا 2024
مواصفات سيارة هيونداي كونا 2024
تم تجهيز سيارة هيونداي كونا الكهربائية 2024 بمحرك 1600 سي سي بقوة 195 حصان و 265 نيوتن متر من عزم الدوران وناقل حركة أوتوماتيكي 8 سرعات.
أو محرك 2000 سي سي يولد 147 حصانًا و 179 نيوتن متر من عزم الدوران مقترنًا بصندوق تروس CVT.
بدلاً من ذلك، يتم توصيل ناقل حركة DCT من 6 سرعات بمحرك بنزين متصل بمحرك كهربائي بقوة 139 حصان و 265 نيوتن متر من عزم الدوران.
تتميز مقصورة السيارة الكهربائية هيونداي كونا 2024 بشاشتين مقاس 12.3 بوصة متصلتين في إطار واحد، ووحدة تحكم مركزية مع زوج من الفتحات، وأدوات تحكم في نظام التدفئة والتهوية وتكييف الهواء، وقرص وحدة التحكم.
يبلغ طول السيارة الكهربائية هيونداي كونا 2024 الجديدة كلياً 4350 ملم وعرضها 1825 ملم وارتفاعها 1580 ملم ووزنها 1360 كجم.
تتمتع السيارة الكهربائية هيونداي كونا 2024 الجديدة كليًا بمظهر خارجي مع ميزات تصميم مستمدة من شقيقتها هيونداي أيونيك.