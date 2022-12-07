نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سيارات مستعملة بالسعودية تبدأ من 10 آلاف ريال للبيع بدون وسيط في المقال التالي

عمر شويل - جدة السيارات المستعملة اليوم أصبحت أكثر ما يهم المواطنين والمقيمين داخل المملكة العربية السعودية خاصة إذا كانت عملية البيع والشراء للسيارة سهلة وسلسة بدون تعقيدات أو وسيط، سيارات مستعملة بالسعودية للبيع بحالة جيدة والتي قد انتشرت في الفترة الأخيرة عمليات بحث عن أماكن بيع سيارات مستعملة تكون رخيصة وبحالة جيدة في السعودية ويضاف إلى ذلك أن تكون السيارة معروضة من جانب المالك الأصلي أي بدون وسيط، لكي تكون عملية البيع والشراء سهلة، لذا يوجد مواقع إلكترونية كثيرة توفر تلك الخدمة بأن تعرض سيارات مستعملة للبيع من المالك الأصلي كما توضح للشاري مواصفات السيارة المستعملة بالتفصيل مع طريقة سداد ثمن السيارة سواء كانت عن طريق الكاش الدفع النقدي أو التقسيط.

سيارات مستعملة بالسعودية للبيع بدون وسيط

يوجد الكثير من أماكن بيع السيارات المستعملة بدون وسيط بالمملكة، ومع البحث رصدنا لكم افضل تلك الأماكن للبيع وتواصل مباشر مع مالك السيارة عن طريق رقم الهاتف ومدينة تواجد السيارة، حيث نبدأ بعرض سيارات مستعملة يبدأ سعرها في 10000 ريال سعودي إلى 20 ألف ريال.

سيارة ياريس مستعملة بدون وسيط 2007

معروضة من المالك سيارة تويوتا ياريس موديل عام 2007، حالة مستعملة جيدة لديها استمارة فحص سارية، مكان السيارة في مدينة جدة تحديداً في منطقة العزيزية.

تفاصيل بيع سيارة تويوتا ياريس 2007

السيارة تحمل مواصفات أوربية سيارة قوية. بالنسبة إلى نوع ناقل الحركة للسيارة فهو يدوي مانويل. طلاء السيارة الخارجي الهيكل باللون الأسود. كما أن السيارة بها مكيف هواء بارد، بلوتوث، حساسات اصطفاف. سعر السيارة تويوتا ياريس كاش نقدي فقط 13.500 ألف ريال.

بسعر 10 آلاف ريال سيارة نيسان داتسون 1986

سيارة من للسيارات القديمة معروضة للبيع بسعر 10 آلاف ريال سعودي، نيسان داتسون 86 سيارة مستعملة نظيفة من المالك الأصلي.

تفاصيل السيارة نيسان داتسون 86 مستعملة

تتواجد السيارة في مدينة جدة بالصالحية.

مكينة وقير شرط، مكيف هواء يدوي.

سيارة استعمل يومي بها استمارة فحص مجددة.

نوع قير بوكس السيارة مانويل يدوي.

لون السيارة الخارجي أبيض بها فتحة سقف.

يوجد بعض العيوب البسيطة بالسيارة نتيجة الاستخدام.

مواصفات السيارة الإقليمية بمواصفات يابانية.

سيارة مستعملة للبيع كيا بيكانتو 2014

سيارة كيا مستعملة بيكانتو إصدار عام 2014 معروضة على السوم بسعر 15.500 ألف كيلو متر، سيارة استخدام خفيف شخصي تواصل لبيع السيارة الجاد فقط.

تفاصيل بيع سيارة كيا بيكانتو 2014 مستعملة

تتواجد السيارة كيا في مدينة الدمام بالمملكة.

مواصفات السيارة الإقليمية بمواصفات خليجية.

نوع القير تغيير سرعات السيارة اوتوماتيك.

عدد سرعات السيارة كيا تبلغ 6 سرعات.

نوع وقود محرك السيارة البنزين، لون السيارة أبيض.

بها أنظمة أمان متكاملة، بها مكيف هواء، بها أنظمة صوت مكبرات صوتية.

سعر السيارة كيا مستعملة فئة بيكانتو كاش 15.500 ألف ريال سعودي.

سيارة تويوتا كامري مستعملة 2016

سيارة تويوتا كامري فل كامل بجميع الكماليات، حالة السيارة مستعملة وقود محرك البنزين، ناقل الحركة للسيارة نوع القير اوتوماتيك.

سعر ومواصفات سيارة كامري 2016

محرك السيارة كامري يعمل بقوة 4 سيلندر. سيارة تويوتا كامري بمحرك بسعة 1600 سي سي. مراتب السيارة مصنوعة من المخمل اوتوماتيك. زجاج السيارة الأمامي والخلفي اوتوماتيك. كما أن السيارة بها مكيف هواء بارد، كشافات مصابيح ليد. مكيف هواء بارد، تحكم في حركة المقود بالصوت. عداد الممشى للسيارة المسافة المقطوعة 23.400 ألف كيلو متر. سعر السيارة كامري بحفر الباطن مستعملة 26 ألف ريال سعودي.

بسعر 12 ألف ريال تويوتا كورولا 2010

سيارة كورولا تاكسي بيضاء معروضة للبيع في مدينة الرياض بالمملكة، يمكن سداد ثمن السيارة كاش أو تقسيط، سيارة تويوتا كورولا اوتوماتيك.

مواصفات سيارة كورولا 2010 وسعرها

سيارة تويوتا كورولا بعداد ممشى سجل قراءة 107 ألف كيلو متر. نوع قير بوكس السيارة اوتوماتيك ناقل الحركه. أقل قسط مطلوب للسيارة 1000 ريال. لتقسيط سعر السيارة مطلوب مقدم 3000 ريال سعودي. سعر السيارة تويوتا كورولا 2010 مستعملة 12 ألف ريال.

سيارة سوناتا من المالك الأصلي موديل 2017

هيونداي سوناتا من السيارات الأكثر طلباً في المملكة لأنها إقتصادية وعملية وقليلة الأعطال ومع ارتفاع سعرها يعرضها المالك للبيع بسعر منخفض سوناتا موديل 2017 GXR، لونها ابيض لؤلؤي قير اوتوماتيك.

سعر ومواصفات سيارة هيونداي سوناتا 2017

السيارة سوناتا بعداد ممشى بقراءة 128 ألف كيلو متر. دبل شغال بحالة جيدة، استمارة فحص جديدة بأن السيارة ممتازة الحالة. كما أن السيارة بها مكينة وقير اوتوماتيك وبودي خارجي على الشرط. سيارة سوناتا بجميع الكماليات اوتوماتيك. عداد الممشى للسيارة سجل المسافة المقطوعة 85.400 ألف كيلو متر. لون البدي الخارجي للسيارة أبيض ومن الداخل باللون الرمادي. وأما عن سعر السيارة هيونداي سوناتا كاش 28 ألف ريال سعودي.

سيارة مستعملة تويوتا هايلكس 2015

أرخص سيارة هايلكس في السعودية تحديدا في مدينة الرياض بالمملكة، مواصفات السيارة بأنها موديل 2015، قير نوعه اوتوماتيك تغيير سرعات السيارة 6 سرعات.

سعر سيارة تويوتا هايلكس 2015

سيارة مفحوصة من الصدام للصدام لديها استمارة فحص جديدة. لون السيارة هايلكس مستعملة أبيض. ناقل الحركة نوعه اوتوماتيك قير اوتوماتيك. السيارة للبيع كاش أو تقسيط بسعر 25 ألف ريال سعودي. قسط شهري للسيارة يبلغ نحو 1000 ريال سعودي. أقل مقدم للسيارة بسعر 1500 ريال سعودي. تواصل مع مالك السيارة عن طريق رقم الجوال مباشرة.

سيارة هيونداي النترا بدون وسيط للبيع

سيارة النترا موديل 2013 مستعملة للبيع كاش أو تقسيط سيارة تاكسي، سيارة مستعملة في مدينة البريدة النترا، عداد الممشى للسيارة المسافة المقطوعة 255 ألف كيلو متر، ناقل الحركة للسيارة اوتوماتيك، لون السيارة الخارجي بني.

أقل قسط شهري للسيارة 3000 ريال سعودي. أقل مقدم للسيارة 1500 ريال سعودي. سيارة هيونداي النترا 2013 مستعملة بسعر 12 ألف ريال سعودي. وقود محرك السيارة يعمل بالبنزين.

سيارة رخيصة كورولا 2006 بيضاء

تتواجد السيارة كورولا في مدينة المجمعة مستعملة بحالة جيدة جدا، نوع القير ناقل حركة السيارة اوتوماتيك، لون السيارة الخارجي فضي رمادي، وقود محرك السيارة البنزين.

سعر السيارة تويوتا كورولا 2006 مستعملة

طراز السيارة نوعه اوتوماتيك تغيير سرعات. عداد الممشى للسيارة المسافة المقطوعة 120 ألف كيلو متر. جنوط المونيوم، تكييف هواء بارد، مصابيح أمامية وخلفية. مقاعد السيارة من القماش المخمل باللون البيج. سعر السيارة تويوتا كورولا 2006 مستعملة 10 آلاف ريال سعودي.

سيارة كامري من تويوتا 2006 مستعملة

للبيع سيارة تويوتا كامري بسعر منخفض كاش أو تقسيط، كامري إصدار خلال عام 2006، بدي السيارة الخارجي وكالة باللون الازرق الفاتح، ناقل الحركة نوع القير للسيارة اوتوماتيك.

سعر ومواصفات سيارة كامري 2006 بالرياض

عداد الممشى للسيارة المسافة المقطوعة 279 ألف كيلو متر. وقود محرك السيارة البنزين تستهلك السيارة 1600 لتر. امكانية تقسيط السيارة بقسط شهري 1000 ريال سعودي. أقل مقدم للسيارة بسعر 2000 ريال سعودي. السيارة تأتي بسعر من المالك الأصلي 8000 ريال سعودي. إضافات السيارة استاندر، مثبت سرعة، مصابيح زينون، ليد.

سيارة تويوتا كورولا 2015 مستعملة

سيارة رخيصة بدون وسيط للبيع في مدينة حفر الباطن، لون السيارة كورولا المعروضة أبيض هيكل خارجي سيدان بدون خدوش أو صدمات، نوع ناقل الحركة للسيارة اوتوماتيك.

عداد الممشى للسيارة المسافة المقطوعة 150 ألف كيلو متر. سيارة تويوتا كورولا موديل عام 2015. نوع الوقود المستخدم بالسيارة الديزل. مصابيح السيارة الأمامية والخلفية كهربائية ليد. سعر السيارة تويوتا كورولا 18 ألف ريال سعودي.

سيارة تويوتا كورولا مستعملة 2016 للبيع

سيارة كورولا موديل 2016 في مدينة عرعر بالمملكة، سيارة تويوتا بناقل حركة اوتوماتيك، لون السيارة الخارجي أبيض بحالة جيدة هيكل خارجي سيدان، وسائل الأمان حساسات اصطفاف خلفية وأمامية الركن الذكي.

نظام الصوت بالسيارة بلوتوث، مدخل يو أس بي.

كما أن السيارة بها مكيف هواء بارد.

فرش السيارة مصنوع من القماش المخمل.

عداد الممشى للسيارة المسافة المقطوعة 80 ألف كيلو متر.

أقل قسط شهري للسيارة 1000 ريال سعودي.

أقل مقدم للسيارة 3000 ريال سعودي.

سعر السيارة تويوتا مبلغ 18 ألف ريال سعودي.

سيارة للبيع بدون وسيط هيونداي النترا 2017

سيارة هيونداي بيضاء للبيع بحالة جيدة من المالك مباشرة تواصل عبر الجوال، سعر السيارة 30 ألف ريال مع إمكانية تقسيط سعر السيارة على دفعات محددة بسعر مخفض.

سعر ومواصفات سيارة النترا مستعملة

بالنسبة إلى مواصفات السيارة فإنها لم تتعرض السيارة إلى حوادث.

مزودة السيارة بمرايا جانبية كهربائية.

مصابيح السيارة بأنواع مختلفة ليد إضاءة نهارية وكشافات ضباب.

سعر السيارة هيونداي النترا بقسط شهري 1000 ريال سعودي.

سيارة تويوتا كامري 2008 مستعملة للبيع

كامري سيارة معروضة للبيع في مدينة الدمام بالمملكة، مواصفات السيارة القير اوتوماتيك ناقل الحركة السرعات 6 سرعات مختلفة، كشافات ضباب، بصمة تشغيل تحكم عن بعد.

سعر السيارة تويوتا كامري 2008 ومواصفاتها

من مزايا السيارة كامري زجاج السيارة الأمامي والخلفي اوتوماتيك. كما أن السيارة بها فتحة سقف بنفس لون السيارة. لون طلاء السيارة الخارجي أبيض الدهان الأصلي. تتواجد السيارة في مدينة الدمام بالمملكة. السيارة بها خاصية تحكم في حركة المقود، جنوط من الكروم. سيارة مفحوصة مجددة خالية من الحوادث. عداد ممشي السيارة سجل قراءة 180 ألف كيلو متر. سعر السيارة كامري كاش 12 ألف ريال سعودي.

سيارة هيونداي 2019 النترا مستعملة

للبيع بمعرض سيارات مستعملة موثوق سيارة هيونداي النترا 2019 فل اوبشن، نوع ناقل الحركة للسيارة القير اوتوماتيك، مكينة السيارة بقوة 4 سيلندر، حجم محرك السيارة 1600 سي سي.

مواصفات سيارة النترا 2019 وسعر البيع

من مزايا السيارة الفل اوبشن، فتحة سقف، عداد الممشى بقراءة 67 ألف كيلو متر.

مرايا كهربائية إشارة جانبية، مقاعد من المخمل.

سي دي، شاشة، كاميرا خلفية، حساسات خلفية.

وقود محرك السيارة يعمل بسعة 1600 لتر.

سعر السيارة النترا 2019 تبلغ نحو 30 ألف ريال سعودي.

تويوتا كامري للبيع موديل 2015 بدون حوادث

تلك السيارة مناسبة جدا للدوام والتحرك في المدن بشكل سلسل، موديل السيارة لعام 2015، تنتمي سيارة تويوتا كامري إلى فئة سيارات سيدان، تمتاز بأنها عملية منخفضة السعر مع أنها اقتصادية في استهلاك الوقود.

السعر والمواصفات الفنية لسيارة كامري 2015

قطع غيار السيارة متوفر في الكثير من الأماكن. سيارة تويوتا كامري 2015 قوية مع محرك بسعة 1600 سي سي. كما أن السيارة كامري تحصل على محرك مدعوم بعبوة تروس ناقل حركتهم اوتوماتيك. تظهر السيارة بشكل عصري وتحصل على عداد ممشى الذي سجل قراءة 215 كيلو متر المسافة المقطوعة. تظهر السيارة أيضاً باللون الفضي الرمادي هيكلها سيدان. المحرك القوي 1600 يستهلك وقود البنزين. تأتي السيارة تويوتا كامري 2015 في مدينة الرياض بسعر 46 ألف ريال سعودي.

بدون وسيط سيارة تويوتا كامري 2008 مستعملة

للبيع سيارة كامري إصدار 2008 بيضاء مستعملة فل كامل، محرك بسعة 1600 لتر، طلاء السيارة الخارجي أبيض، جنوط السيارة إطارات من الكروم.

سعر ومواصفات سيارة كامري 2008

تتواجد السيارة في مدينة الدمام بالمملكة.

نوع ناقل حركة السيارة اوتوماتيك قير اوتوماتيك.

وقود محرك السيارة يعمل باستخدام البنزين.

نظام الصوت بالسيارة مكبرات راديو كاسيت.

وسائد هوائية أمامية وجانبية للسائق والراكب.

زجاج نوعه فامية اوتوماتيك الحركة.

سعر السيارة كامري كاش 8500 ريال سعودي.

سيارة مستعملة بدون وسيط موديل 2013

سيارة تويوتا كورولا موديل 2013 بناقل حركة اوتوماتيك، وقود محرك السيارة البنزين، عداد الممشى للسيارة سجل المسافة المقطوعة 330 ألف كيلو متر، سيارة تويوتا خالية من الرش والحوادث.

سيارة متواجد لدى معرض سيارات مستعملة في مدينة عرعر. مكيف هواء بارد، فتحة سقف، لون السيارة أبيض. مقاعد مراتب من المخمل، ناقل الحركة اوتوماتيك. وقود محرك السيارة البنزين، زجاج السيارة فاميه. نظام فرامل مانع الانغلاق والانزلاق. وسائد هوائية أمامية وجانبية للسائق والراكب. سعر السيارة تويوتا كورولا 13 ألف ريال سعودي.

مستعملة للبيع سيارة هيونداي النترا 2016

بدون وسيط سيارة النترا سيدان فل كامل موديل عام 2016، سيارة باللون الفضي الرمادي، بها الكثير من المزايا تتواجد السيارة في مدينة الرياض بالمملكة.

سعر سيارة هيونداي مستعملة بالرياض

سيارة هيونداي النترا من مواصفاتها بأنها بجميع الكماليات. محرك السيارة يعمل بقوة 1600 لتر. عداد الممشى للسيارة المسافة المقطوعة 200 ألف كيلو متر. لون السيارة الخارجي فضي هيكل نظيف جدا. من مزايا السيارة أيضا نوافذ السيارة كهربائية نوع زجاج فامية. سعر السيارة هيونداي كاش 20 ألف ريال سعودي.

سيارة كامري مستعملة بسعر 10000 ريال سعودي

للبيع مستعملة يتوافر سيارة تويوتا كامري موديل 2008 بحالة جيدة بمحرك 4 سيلندر، تتضمن السيارة على حساسات خلفية وأمامية، اسبير وكالة، كفرات جديدة وجهيه خالية من الترميل هيكل بلمعة الوكالة سيارة نظيفة جداً.

بودي السيارة شد بلد، مكينة، قير، مكيف بحالة الوكالة.

محركات وعضلات ايرباقات بحالة جيدة جدا.

صالون السيارة الداخلية وديكورات ومراتب مخملية وكالة.

موتور السيارة شغال وأمن، شاشة عداد الممشى 43 ألف كيلو متر.

سعر السيارة كاش أو تقسيط بسعر 10 آلاف ريال سعودي.

سيارة كامري بدون وسيط موديل 2010

بقسط شهري سيارة تويوتا كامري إصدار عام 2010 باللون الأسود مصابيح أمامية وخلفية ليد إضاءة نهارية، مصابيح الضباب، مرايا كهربائية جانبية.

سعر السيارة كامري 13.500 ألف ريال سعودي. امكانية تقسيط السيارة بقسط شهري 250 ألف ريال. أقل مقدم للسيارة بسعر 3500 ريال سعودي. تواصل مع الجاد فقط عن طريق مراسلة عبر واتساب. سيارة كامري مفحوصة خالية من العيوب على الشرط. موتور السيارة محرك بقوة 1600 سي سي. عداد الممشى للسيارة سجل 111 ألف كيلو متر. لون السيارة الخارجي أسود مرايا بنفس لون السيارة.

تويوتا كامري 2012 مستعملة للبيع

سيارة تويوتا كامري إصدار عام 2012 مستعملة بحالة جيدة. عداد الممشى للسيارة المسافة المقطوعة 200 ألف كيلو متر. لون السيارة الخارجي أبيض لؤلؤي بدون صدمات. نوع الهيكل الخارجي سيدان من الصدام للصدام بحالة جيدة. سيارة كامري من السيارات المستعملة النظيفة بحالة وكالة. تتواجد السيارة في الطائف، يبلغ سعر السيارة كاش 14 ألف ريال سعودي.

للبيع سيارة تويوتا لاند كروزر 2002 مستعملة

سيارة كروزر باللون الأبيض القير مانويل يدوي.

سيارة لاند كروزر مستعملة للبيع على الشرط.

عداد الممشى للسيارة سجل المسافة المقطوعة 128 ألف كيلو.

دبل شغال، تحتوي على استمارة فحص جديدة.

مكينة وقير وبدي السيارة وكالة على الشرط.

تتواجد السيارة في مدينة القصيم بالمملكة.

فرش السيارة من الجلد، مدخل يو اس بي.

كشافات زينون أمامية كشافات ضباب لرؤية واضحة.

سعر السيارة لاند كروزر 20 ألف ريال سعودي.

بسعر 22 ألف ريال سيارة تويوتا كورولا 2015

تويوتا كورولا معروضة للبيع في العنيزة بالمنطقة من المالك الأصلي. سيارة تويوتا كورولا بيضاء من الخارج والداخل باللون البيج مقصورة كبيرة. ماكينة بحالة الوكالة، قير ناقل حركة السيارة لتغيير السرعات اوتوماتيك. سيارة تويوتا كورولا بحالة الوكالة بدون صدمات. حالة شاصية السيارة جيدة من الصدام للصدام. قراءة عداد ممشى السيارة كورولا 245 ألف كيلو متر. وسائل الأمان بالسيارة وسائد هوائية أمامية وجانبية. نظام فرامل مانع الانغلاق والانزلاق.

سيارة هيونداي للبيع في الرياض أوتوماتيك

سيارة بدون وسيط من المالك الأصلي هيونداي سوناتا باللون الفضي بناقل حركة أوتوماتيك، وقود السيارة البنزين كما إنها من السيارات الاعتمادية موفرة الاستهلاك، محرك بقوة 4 سيلندر.

شاشة عداد الممشى للسيارة سجلت قراءة المسافة المقطوعة 126 ألف كيلو متر. كما أن محرك السيارة هيونداي سوناتا تأتي بسعة 2400 سي سي. السيارة بها نظام دفع أمامي للعجلات بنوعية FWD. كما أن السيارة تحتوي على عدد 5 مقاعد منها مقاعد أمامية أوتوماتيك. سيارة هيونداي سوناتا نصف فل أوتوماتيك كما أن السيارة وارد وكيل محلي. سعر السيارة هيونداي سوناتا بسعر 16 ألف ريال سعودي.

هيونداي اكسنت 2016 للبيع بدون وسيط

سيارة اوتوماتيك هيونداي وقود محرك السيارة البنزين، عداد الممشى 220 ألف كيلو متر، السيارة بها موتور وكالة مخزن بحالة جيدة سيارة مستعملة موديل 2019 لبيع.

زجاج السيارة كهربائي، مرايا السيارة كهربائية. حالة البودي الخارجي وكالة شد بلد. سيارة ومكينة على الشرط بدون عيوب. سعر السيارة هيونداي اكسنت 17 ألف ريال سعودي.

سيارة للبيع تويوتا كامري 2008 مستعملة

بأقل سعر معروضة للبيع سيارة كامري موديل عام 2008، تتواجد في مدينة جدة، سيارة 4 سيلندر بشاشة لمس أمامية بلوتوث حساسات اصطفاف الركن الذكي.

لون السيارة أبيض بهيكل خارجي وكالة سيدان.

ناقل الحركة للسيارة نوع القير اوتوماتيك.

محرك بسعة 1600 لتر مع قوة 4 سيلندر.

ديكورات داخلية ومراتب ومقاعد السيارة من المخمل.

مكيف هواء بارد، محركات، عضلات، موتور شغال.

عداد الممشى للسيارة المسافة المقطوعة 43 ألف كيلو متر.

سعر السيارة تويوتا كامري 2008 كاش أو تقسيط 10 آلاف ريال سعودي.

سيارة تويوتا كامري 2005 مستعملة بمدينة جدة

تويوتا كامري موديل 2005 لبيع كاش أو تقسيط، تتواجد السيارة في مدينة جدة بالمملكة، تأتي السيارة باللون الأزرق الفاتح، وقود محرك السيارة البنزين.

تويوتا كامري بها الكثير من أنظمة الأمان من وسائد هوائية أمامية وجانبية. كما أن السيارة بها نظام فرامل مانع الانغلاق. نظام فرامل مانع الانزلاق في الطرق الممطرة. كما أن السيارة بها زجاج السيارة الأمامي والخلفي كهربائي. جنوط السيارة من الكروم، مكيف هواء بارد. سعر السيارة تويوتا كامري 13 ألف ريال سعودي. سعر السيارة تويوتا بقسط بأقل مقدم 3000 ريال سعودي.

سيارة مستعملة بالسعودية تويوتا برادو بدون وسيط

سيارة برادو هاتشباك العائلية باللون الابيض بحالة الوكالة سيارة نظيفة لا تعاني من صدمات أو حوادث ولا تحتاج إلى صيانة، سيارة تويوتا برادو مستعملة موديل 2013 في مدينة تبوك.

عداد الممشى للسيارة المسافة المقطوعة 190 ألف كيلو متر.

نوع ناقل الحركة للسيارة اوتوماتيك قير بعدد 6 سرعات.

محرك قوي متصل بصندوق تروس بعدد 6 سيلندر.

وقود محرك السيارة البنزين، بسعة 1600 لتر.

سعر السيارة تويوتا برادو فل كامل 15 ألف ريال سعودي كاش.

سيارة هيونداي سوناتا موديل عام 2010 للبيع

للبيع بدون وسيط سيارة سوناتا مستعملة وارد كوريا، عداد الممشى للسيارة المسافة المقطوعة 91 ألف كيلو متر، سيارة هيونداي باللون الفضي من الداخل باللون الأسود ومقاعد من الجلد.

تمتاز السيارة ايضا بأنها نصف فل بدي خارجي مرشوس تجميلي. حالة السيارة الميكانيكية جيدة من القير والماكينة والمحركات على الشرط. كما أن السيارة تتضمن استمارة فحص جديدة. سعر بيع السيارة كاش 20 ألف ريال سعودي.

تويوتا كامري 2014 مستعملة للبيع في رأس الخفجي

تويوتا كامري إصدار 2014 لبيع من المالك لون السيارة أبيض، تأتي السيارة بمواصفات خليجية، وقود محرك السيارة البنزين، حالة السيارة مستعملة جيدة، عداد الممشى للسيارة المسافة المقطوعة 145 ألف كيلو متر.

تتضمن السيارة على نظام ضد السرقة إنذار.

نظام توزيع قوة الفرامل مانع الانغلاق.

نظام فرامل مانع الانزلاق في الطرق الممطرة.

مصابيح السيارة الأمامية والخلفية ليد إضاءة نهارية.

تحتوي السيارة على مثبت سرعة، مقاعد كهربائية.

خاصية قفل مركزي الأبواب، سبولير خلفي، كاميرا خلفية.

مشغل أسطوانات، نوافذ السيارة كهربائية الأمامية والخلفية.

مرايا كهربائية جانبية، فرش السيارة من القماش.

سعر السيارة تويوتا كورولا طريقة السداد كاش أو تقسيط 13 ألف ريال سعودي.

تويوتا كامري 2008 مستعملة للبيع بالمدينة

أرخص سيارة كامري معروضة للبيع في المدينة المنورة بالمملكة العربية السعودية إصدار عام 2008 متوفرة في معرض لبيع السيارات المستعملة، سيارة تحتوي على استمارة فحص مجددة، لون السيارة الخارجي أبيض لؤلؤي.

هيكل السيارة الخارجي أبيض اللون نوعه سيدان. عداد الممشى للسيارة المسافة المقطوعة 44 ألف كيلو متر. نوع ناقل الحركة للسيارة اوتوماتيك بعدد 6 سرعات. تتضمن السيارة على فتحة سقف، مكيف هواء بارد. مثبت سرعة، كاميرا خلفية، جنوط من الالمونيوم. حساسات اصطفاف خلفية وأمامية الركن الذكي. سعر السيارة كامري 2008 مستعملة كاش 18 ألف ريال سعودي.

للبيع سيارة هيونداي النترا بحفر الباطن

سيارة هيونداي النترا مستعملة إصدار عام 2016 بحالة جيدة للبيع.

سيارة بجميع الكماليات بحالة جيدة محركات شد بلد وكالة.

ناقل الحركة للسيارة نوع القير اوتوماتيك.

عداد الممشى للسيارة المسافة المقطوعة 75 ألف كيلو متر.

سيارة هيونداي النترا باللون الأبيض من الخارج.

مقاعد السيارة مصنوعة من القماش المخمل باللون الرمادي.

سيارة هيونداي بها مبدل أقراص، مشغل دي في دي، مشغل اسطوانات.

راديو كاسيت، حساسات اصطفاف خلفية وأمامية.

خاصية الركن الذكي، جنوط، جهاز إنذار، مقاعد السيارة كهربائية.

سعر السيارة هيونداي النترا اوتوماتيك كاش 20 ألف ريال سعودي.

للبيع تويوتا كامري 2012 مستعملة بالخرج

بأقل سعر في المملكة سيارة تويوتا كامري إصدار عام 2012 حالة السيارة جيدة جدا نظيفة من الداخل والخارج، الهيكل الخارجي باللون الأبيض، متواجدة في الخرج، نوع ناقل الحركة للسيارة القير اوتوماتيك، وقود محرك السيارة البنزين.

بيانات حالة السيارة تويوتا المكينة على الشرط. تتضمن استمارة فحص جديدة بأنه السيارة بحالة جيدة. حالة فحص السيارة استمارة فحص جديدة. شاصية السيارة على الشرط، اربقات السيارة على الشرط. حالة البدي الخارجي للسيارة وكالة. مواصفات السيارة الإقليمية بمواصفات سعودي. وأما عن سعر السيارة تويوتا كامري 14 ألف ريال سعودي.

سيارة هيونداي سوناتا 2012 اوتوماتيك مستعملة

سيارة سوناتا مستعملة إصدار عام 2012 بناقل حركة اوتوماتيك، مواصفات السيارة عداد الممشى للسيارة 190 ألف كيلو متر، تتواجد السيارة في مدينة الرياض بالمملكة، وقود محرك السيارة البنزين، سعة محرك السيارة 1600 سي سي.

سيارة سوناتا 2012 اوتوماتيك بها خاصية سقف بانوراما.

كما أن السيارة تحتوي على جميع الكماليات اوتوماتيك.

مكينة وقير على الشرط بحالة الوكالة شد بلد.

بودي السيارة خارجي خالي من الصدمات والرش.

لكن يوجد صدمة خفيفة فوق الرفرف.

وأما عن سعر السيارة يبلغ نحو 12 ألف ريال سعودي.

سيارة للبيع بالرياض تويوتا كورولا 2010

سيارة مستعملة تويوتا كورولا بسعر مغري في مدينة الرياض بالمملكة، سيارة تويوتا كورولا موديل عام 2010، تستخدم السيارة محرك 4 سليندر، متصل بناقل حركة اوتوماتيك.

قراءة عداد الممشى للسيارة كورولا سجلت قراءة 56 ألف كيلو متر.

وقود محرك السيارة يعمل بالبنزين، المحرك بسعة 1600 سي سي.

لون السيارة كورولا بيضاء نوع الهيكل الخارجي سيدان.

سيارة كورولا بيضاء بسعر 12 ألف ريال سعودي.

سيارة للبيع من المالك تويوتا كامري موديل 2014

تويوتا كامري سيارة مستعملة إصدار واستخدام خلال عام 2014، لون السيارة الخارجي أبيض نوعها تاكسي، نوع ناقل الحركة للسيارة اوتوماتيك، مكان بيع السيارة في مدينة البريدة، هيكل خارجي وكالة شد بلد لا يعاني من شئ.