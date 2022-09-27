نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أفضل مجموعة سيارات مستعملة للبيع بأرخص الأسعار بالسعودية في المقال التالي

عمر شويل - جدة لجميع الباحثين عن سيارة مستعملة بسعر منخفض الآن متوفر كافة الأنواع والفئات وبحالة جيدة بالمملكة العربية السعودية، فأصبح الآن بسبب الأسعار الباهظة التوجه لسوق المستعمل أكثر في الآونة الأخيرة وللتسهيل على المشتري أصبح متواجد العديد من المواقع الإلكترونية المتخصصة في عرض جميع الأنواع من السيارات المستعملة وتوفير كافة المواصفات المتوفرة وتوفير كافة طرق التواصل مع البائع للقيام بشراؤها بكل سهولة ويسر. سيارة جي إم سي إنفوي 2005 للبيع سيارة جي إم سي إنفوي سنة الصنع 2005 مستعملة للبيع في مدينة الرياض حي المونسية. تباع السيارة جي إم سي إنفوي مستعملة بسعر 12000 ريال سعودي.

السيارة تم إستخدامها حوالي 263000 كيلو متر.

ناقل الحركة في السيارة أوتوماتيك.

لون الهيكل الخارجي في السيارة أسود.

السيارة متوفرة بمواصفات خليجية.

نوع الوقود المستخدم في السيارة البنزين.

الدهان في السيارة أعيد دهنه جزئيا والهيكل به بعض العيوب البسيطة.

للتواصل مع البائع والحصول على السيارة يرجى الإتصال على الرقم 0532591574. سيارة جي إم سي أكاديا 2010 للبيع سيارة جي إم سي أكاديا سنة الصنع 2010 مستعملة للبيع في مدينة الرياض حي العزيزية.

تباع السيارة جي إم سي أكاديا مستعملة بسعر 13000 ريال سعودي.

ناقل الحركة في السيارة أوتوماتيك.

السيارة تم إستخدامها حوالي 200000 كيلو متر.

لون الهيكل الخارجي في السيارة أسود.

الوقود المستخدم في السيارة البنزين.

المواصفات الإقليمية في السيارة مواصفات خليجية. الإضافات والكماليات في السيارة عبارة عن:- فتحة سقف، شاشة لمس، مثبت سرعة.

كاميرا خلفية، كراسي جلد، أكياس هوائية.

أضوية زينون، سنتر لوك، مكيف، بلوتوث.

حساسات إصطفاف، أضوية ليد، كراسي مدفأة.

للتواصل مع البائع والحصول على السيارة يرجى الإتصال على الرقم 0539345914. سيارة هيونداي إلنترا 2017 للبيع سيارة هيونداي إلنترا سنة الصنع 2017 مستعملة للبيع في مدينة تبوك حي المروج.

تباع السيارة هيونداي إلنترا مستعملة بسعر 18000 ريال سعودي.

ناقل الحركة في السيارة أوتوماتيك.

اللون الخارجي في السيارة أبيض.

السيارة تم إستخدامها حوالي 192000 كيلو متر.

السيارة متوفر بها الدهان الأصلي وحالة الهيكل ممتازة بدون حوادث.

السيارة متوفرة بمواصفات إقليمية خليجية.

الوقود المستخدم في السيارة البنزين.

للتواصل مع البائع والحصول على السيارة يرجى الإتصال على الرقم 0534481696. سيارة تويوتا كامري 2008 للبيع سيارة تويوتا كامري سنة الصنع 2008 مستعملة للبيع في مدينة رأس حي أرامكوا، تباع مستعملة بسعر 15500 ريال سعودي. ناقل الحركة في السيارة أوتوماتيك.

السيارة تم إستخدامها حوالي 143000 كيلو متر.

لون الهيكل الخارجي في السيارة أبيض.

الوقود المستخدم في السيارة البنزين.

السيارة متوفرة بها فتحة سقف وشاشة لمس ومثبت سرعة ومكيف وحساسات إصطفاف وكراسي مدفأة وأضوية ليد ونظام ملاحة.

للتواصل مع البائع والحصول على السيارة يرجى الإتصال على الرقم 0502024769.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أفضل مجموعة سيارات مستعملة للبيع بأرخص الأسعار بالسعودية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.