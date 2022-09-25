كم سعر سيارة تويوتا يارس 2023 في السعودية ؟ من أبرز الأسئلة المتداولة من عشاق السيارات الصغيرة معتدلة السعر من عملاق الصناعة اليابانية، تجمع السيارة بين الراحة والأمان والسعر المناسب والفخامة، والجودة العالية، سبق وأعلنت شركة تويوتا اليابانية عن وصول سياراتها تويوتا ياريس إلى الشرق الأوسط وأزالت الغطاء عن المواصفات الجديدة بالسيارة حتى تتناسب مع كافة الأعمار والأذواق وتلبي احتياجات المستهلكين.

مواصفات تويوتا يارس 2023

محرك قوي رباعي الأسطوانة سعة 1.5 لتر.

قدرة المحرك 105 حصان.

سرعة السيارة 100 كم من الثبات بعد 11 ثانية من الانطلاق.

يبلغ عزم المحرك 140 نيوتن.

السيارة متاحة بثلاث فئات الأولى بناقل حركة يدوي AT والثانية والثالثة بناقل أوتوماتيكي CVT.

السرعة القصوى للسيارة 180 كيلو متر في الساعة.

نظام الفرامل مانع للانزلاق والاتغلاق ABS.

توزيع فرامل إلكتروني.

من حيث الشكل الخارجي :

مقدمة رياضية يغطي الشبك معظمها.

تتشابه الجوانب لحد كبير مع سيارة تويوتا كورولا.

إطارات السيارة مقاس 16 بوصة.

شاشة داخلية تعمل بخاصية اللمس.

عدادات شبه رقمية تظهر من خلال شاشة بحجم 7 بوصة.

مداخل USB.

نظام صوتي بايونيير مزود ب6 سماعات.

مثبت للسرعة.

عجلة قيادة ذكية تتحكم بالصوت والرد على الهاتف.

كم سعر سيارة تويوتا يارس 2023 في السعودية ؟

أوضحت شركة عبد اللطيف جميل من كبرى شركات السيارات في المملكة أن سعر سيارة تويوتا يارس 2023 من الفئات الثلاث لها بالأسعار الآتية:

الطراز الأول يبدأ من سعر 54 ألف ريال. MT2023

الطراز الثاني يبدأ من سعر 62 ألف ريال.CVT2023

الطراز الثالث يبدأ من سعر 72 ألف ريال. Y+1.5L CVT 2023.

أعلنت العديد من معارض السيارات في المملكة وصول سيارة تويوتا يارس 2023 بشكلها الجديد وبسعرها المحدث ويوجد إمكانية البيع كاش أو تقسيط السيارة على دفعات من عبد اللطيف جميل، كذلك أعلن معرض عبد العزيز الشعيل بالمنطقة الشرقية، عن وصول السيارة لمعرضه إضافة إلى بن فنيس بنجران، ومعرض العودة بالقصيم، وعدد من الوكلاء المعتمدون بالمملكة.

عيوب سيارة تويوتا يارس

أفاد الكثير من وكلاء السيارة أن عيوبها بطء عملية التسارع إذا ما تم مقارنتها بغيرها، وضعيفة الأداة مقارنة بسيارات تويوتا الأخرى.