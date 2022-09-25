انت الان تتابع خبر سعر ومواصفات سيارة شيفروليه ماليبو موديل 2022.. الوحش مفيش منه اتنين على الأرض والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - يريد الجميع معرفة سعر ومواصفات سيارة شيفروليه ماليبو موديل 2022 في السوق المصري، وذلك لأنها واحدة من أشهر الإصدارات الخاصة بالعلامة التجارية الأمريكية في فئة السيدان، ويوجد فيها التجهيزات الداخلية ووسائل الأمن والسلامة لأنها ذات تصميم خارجي مميز.

سيارة شيفروليه مالبيو موديل 2022

وتحتوي سيارة شيفروليه ماليبو موديل 2022 على قوة من محرك تيربو رباعي الأسطوانات، وسعته 2000 سي سي، ويضخ في السيارة قوة تصل لـ 259 حصان و353 نيوتن على متر من العزم الأقصى للدوران وهي تتسارع من وضع 0 لـ 100 كيلو متر في الساعة أثناء 6.5 ثانية، وسرعتها تصل لـ 250 كيلو متر في الساعة، والكفاءة بالمحرك تصل لـ 14.2 كم/ لتر وسعه الخزان 60 لتر.