سيارات مستعملة للبيع رخيصة وبحالة جيدة مثل الجديدة

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السيارة هيونداي أكسنت هي من السيارات كورية الصنع والتي تم تصنيعها في كوريا الجنوبية والتي تتميز بالإمكانيات المميزة ويتوفر لها الكثير من قطع الغيار وهي من فئة السيارات صغيرة الحجم. سيارة هيونداي أكسنت سنة الصنع 2009 مستعملة للبيع متاح سيارة هيونداي أكسنت سنة الصنع 2009 مستعملة متاحة للبيع في مدينة تبوك.

سعر بيع السيارة هيونداي أكسنت مستعملة 5000 ريال سعودي.

عرض البائع السيارة هيونداي أكسنت بنظام التقسيط بدفع مقدم يبلغ 2000 ريال سعودي وقسط شهري يبلغ 500 ريال سعودي.

ناقل الحركة في السيارة هيونداي أكسنت أوتوماتيك.

عداد الممشى في السيارة هيونداي أكسنت بلغ 230000 كيلو متر.

السيارة هيونداي إلنترا متاحة بلون خارجي أبيض.

نوع الوقود المستخدم في السيارة هيونداي أكسنت البنزين.

السيارة هيونداي أكسنت تم تجهيزها بمكيف وفرش جلد وريموت كنترول وزجاج فاميه.

بالإضافة إلى وجود نظام الفرامل المانع للإنغلاق وحساسات خلفية وأمامية وسادة هوائية للسائق وجنوط وإنذار.

للتواصل مع البائع والحصول على السيارة هيونداي أكسنت مستعملة يرجى الإتصال على الرقم 0572388590 أو من خلال الواتس آب على الرقم 00966572388590. للبيع سيارة هيونداي سوناتا سنة الصنع 2015 مستعملة معروض سيارة هيونداي سوناتا سنة الصنع 2015 مستعملة معروضة للبيع في مدينة القصيم.

سعر بيع السيارة هيونداي سوناتا مستعملة 20000 ريال سعودي.

ناقل الحركة في السيارة هيونداي سوناتا أوتوماتيك.

عداد المسافات المقطوعة في السيارة هيونداي سوناتا سجل 154000 كيلو متر.

السيارة هيونداي سوناتا معروضة بلون خارجي فضي.

الوقود المستخدم في السيارة هيونداي سوناتا البنزين.

السيارة هيونداي سوناتا متوفرة بمكيف ونوافذ أمامية كهربائية وزجاج فاميه وراديو كاسيت وسادة هوائية للركاب.

للتواصل مع البائع والحصول على السيارة هيونداي سوناتا مستعملة يرجى الإتصال على الرقم 0594134959 أو من خلال الواتس آب على الرقم 00966594134959. سيارة هيونداي أكسنت سنة الصنع 2016 مستعملة للبيع متوفر للبيع سيارة هيونداي أكسنت سنة الصنع 2016 مستعملة متوفرة في مدينة المدينة المنورة.

سعر بيع السيارة هيونداي أكسنت مستعملة 17000 ريال سعودي.

السيارة هيونداي أكسنت متوفرة بالتقسيط بدفع مقدم يبلغ 4000 ريال سعودي وقسط شهري يبلغ 1000 ريال سعودي.

ناقل الحركة في السيارة هيونداي أكسنت أوتوماتيك.

عداد الممشى في السيارة هيونداي أكسنت بلغ 169000 كيلو متر. عمر شويل - جدة سيارات مستعملة للبيع رخيصة وبحالة جيدة مثل الجديدة - ثقفني

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