نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر احصل على سيارات الآن…ب 8000 ريال احصل على سيارة نيسان التيما وسيارة تويوتا يارس لعام 2013 مستعمله بحاله جيدة بمواصفات ومميزات عاليه واسعارها مناسبه لمحدودي الدخل في المقال التالي

عمر شويل - جدة سيارة نيسان التيما وسيارة تويوتا يارس لعام 2013 مستعمله بحاله جيدة بمواصفات ومميزات عاليه، في المملكة العربية السعودية يوجد العديد من السيارات المستعملة المعروضة للبيع بأسعار قليلة جداً وبجودة عالية، ويمكنك الحصول على هذه السيارات بشكل بسيط إذا كان سعرها مناسب لإمكانياتك الخاصة و تستطيع سداد سعرها المحدد، ويبحث العديد من الأشخاص عن سيارات ذات استخدام جيد وبسعر أقل من 10000 ريال سعودي مع تمتع هذه السيارات بإمكانيات عالية.

سيارة نيسان التيما وسيارة تويوتا يارس لعام 2013

يوجد العديد من السيارات المستعملة المعروضة للبيع بالمملكة والتي تتمتع بالعديد من المواصفات الجيدة و ذات الأسعار المناسبة للعديد من الأشخاص وسنذكر بعض هذه السيارات فيما يلي:

سيارة نيسان التيما المستعملة موديل 2008

تعد سيارة نيسان التيما من أفضل ماركات السيارات الموجودة على الساحة والتي تنتج العديد من موديلات السيارات ذات المميزات المختلفة، وسنتحدث الآن عن أهم مميزات سيارة نيسان التيما موديل 2008 وهي:

تعد هذه السيارة من السيارات المميزة والعملية.

سيارة نيسان التيما من صنع أمريكا.

تتميز السيارة بهيكل سيدان المميز.

تم تصميم هذه السيارة بناقل حركة يحتوي على 6 سرعات يدوية.

سيارة قوية وتتمتع بمحرك مميز وسرعة عالية.

سعر سيارة نيسان التيما المستعملة 2008

تم عرض سيارة نيسان للبيع موديل 2008 مستعملة في المملكة العربية السعودية بسعر 8000 ريال سعودي فقط لا غير.

سيارة تويوتا يارس المستعملة موديل 2013

سيارة تويوتا يارس من السيارات التي تتمتع بالراحة الشديدة في استخدامها وتتمتع بتصميم عالي جودة فتجعلك تندهش من مواصفاتها وإمكانياتها الممتازة، وسنتحدث الآن عن أهم مميزات هذه السيارة وهي:

تتميز السيارة بتصميم رائع ومميز ويجذب نظر جميع الأشخاص.

سيارة مريحة من الداخل وسهلة الاستخدام.

تحتوي هذه السيارة على راديو وشاشة عرض وعدد اربع سماعات صوت.

تحتوي السيارة على 4 سرعات أوتوماتيكية كما تحتوي على 5 سرعات يدوية.

تحتوي السيارة من الداخل على مكيف.

سيارة تتميز بسعة كبيرة لتخزين الوقود تقدر ب 475 لتر.

تتميز السيارة بمحرك سعة 1,3 لتر وهو محرك سلندر.

سيارة تتمتع بقوة كبيرة تقدر ب 86 حصان.

سعر سيارة تويوتا يارس المستعملة 2013