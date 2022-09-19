نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر افضل عروض السيارات في اليوم الوطني 92 السعودي 1444هـ في المقال التالي

عمر شويل - جدة أفضل عروض السيارات في اليوم الوطني 92 من أكثر المواضيع التي ضجت بها مواقع البحث خلال الساعات القليلة الماضية من محبي السيارات، وذلك لأن العديد من المعارض تطرح تخفيضات وعروض على القسط والكاش بمناسبة اليوم الوطني وهو من أهم المناسبات التي تحتفل بها جميع مؤسسات المملكة وتحتدم فيه المنافسة فيما بين جميع الشركات لتقديم أفضل العروض.

عروض السيارات في اليوم الوطني 92

تتنافس شركات السيارات والمعارض الكبرى على تقديم أفضل وأقوى العروض على جميع ماركات السيارات وذلك لجذب أكبر عدد من المستهلكين، كما أن العروض ليست على أسعار البيع كاش فقط لكن أيضًا توجد تسهيلات على نظام السداد بالتقسيط.

أفضل عروض شركات السيارات في اليوم الوطني 92

فيما يلي نوضح أفضل العروض المقدمة من شركات السيارات في اليوم الوطني وأهمها الآتي :-

عروض عبد اللطيف جميل سيارات اليوم الوطني 1444

عروض على جميع سيارات هيونداي وتويوتا موديل 2023 على فترة سداد تصل لمدة 60 شهر.

عرض على سيارة هيونداي سوناتا 2021 بقسط يبدأ من 1810 ريال.

عرض على سيارة النترا سمارت هيونداي 2022 بقسط يبدأ من 1295 ريال لمدة خمس سنوات.

عرض على سيارة كورولا XLI 1.5 موديل 2022 بقسط شهري يبدأ من 1339 ريال سعودي.

عروض سيارات اليوم الوطني 92 عبدالله هاشم

عرض على سيارة هوندا HRV DX 2021 بسعر 36.900 ألف ريال بقسط شهري 918 ريال سعودي.

عرض على سيارة هوندا LX 2021 بسعر 95.4 ريال بقسط شهري بقيمة 1366 ريال.

عروض سيارات فورد الناغي اليوم الوطني 92

عرض على سيارة إكسبلورر 2022 بقسط شهري 2,449 ريال سعودي.

عرض على سيارة رينجر 2022 بقسط شهري يبدأ من 1559 ريال .

عرض على سيارة موستانج 2022 بدون ضريبة مبيعات بقسط شهري يبدأ من 2,619 ريال.

عرض على سيارة إيدج 2022 بدون ضريبة مبيعات بقسط شهري يبدأ من 2,099 ريال.

عرض على سيارة فورد برونكو بقسط شهري يبدأ من 2,769 ريالا شهرياً على فترة سداد تصل إلى خمس سنوات.

عروض اليوم الوطني 92 على تأمين السيارات

أعلنت شركات التأمين في المملكة العربية السعودية عن أقوى العروض والخصومات بمناسبة اليوم الوطني 1444 على جميع أنواع السيارات وجميع البرامج تشمل التأمين على الحوادث أو السرقة، كما أنها تُقدم خدمة الصيانة في كبرى المراكز وتوفير قطع الغيار الأصلية حال تلفها.