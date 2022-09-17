نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر احصل على سيارتك الآن….سيارة تويوتا فورتشنر و هيونداي أكسنت بحاله جيدة بمواصفات ومميزات عاليه في المقال التالي

عمر شويل - جدة سيارة تويوتا فوتشنر مودل حديث بمواصفات ومميزات عاليه، الجميع يرغب في أن يمتلك سيارة، لأنها أصبحت اليوم من أساسيات الحياة، وخصوصا المملكة العربية السعودية نظراً للارتفاع الشديد في درجات الحرارة، فإنهم يحتاجون السيارة لقضاء حاجاتهم ومشاويرهم والذهاب إلى العمل والمدارس وغيرها، وليس بالضرورة أن تشتري سيارة جديدة ولكن هناك سيارات مستعمله للبيع، بحالة جيدة مثل الجديدة والتي تكون مجهزة لاستحمال الأجواء القاسية الخاصة بالمملكة وطرقها الصخرية الوعرة، وهناك العديد من السيارات المستعملة المعروضة للبيع وسوف نوضح لكم الأنواع وحالتها واسعارها وطرق التواصل للشراء.

تويوتا فورتشنر و هيونداي أكسنت بحاله جيدة

هناك بعض الأنواع المستعملة ذات الحالة الجيدة والأسعار البسيطة وهي كالتالي:

تويوتا فورتشنر 2009

تأتي هذه السيارة بحالة جيدة من الداخل والخارج.

تتميز السيارة بلون ذهبي خارجي ممتاز.

تم قيادة السيارة حوالي 251 ألف كيلو جرام.

السيارة تحتوي على ناقل حركة أوتوماتيكي.

جاءت الجنوط من الحديد، يوجد بالسيارة عتبة في الجنب، زجاج أمامي وخلفي يعمل بالكهرباء.

يوجد بها راديو ومكيف يدوي، ومشغل أقراص ليزر.

جاءت عجلة القيادة مصنوعة من الجلد والمقاعد مصنوعة من القماش.

أسعار سيارة تويوتا فورتشنر 2009 المستعملة

السيارة موجودة بمدينة الرياض ويبلغ سعرها 20 ألف ريال سعودي ولمعرفة المزيد من المعلومات يرجي الاتصال علي الرقم التالي 966596085001+

سعر سيارة هيونداي أكسنت 2016

جاءت السيارة بحالة جيدة ولكن هناك بعض الجروح والشقوق بها نتيجة الاستعمال فقط.

جاءت السيارة بلون أبيض خارجي.

تم قيادة السيارة 340 ألف كيلو متر.

ناقل الحركة المتاح بها أوتوماتيكي.

تحتوي على مصابيح الضباب الخارجية.

السيارة عبارة عن أربعة سلندر.

تحتوي السيارة على تكييف وبلوتوث.

جاءت السيارة بنوافذ جميعها تعمل بالكهرباء.

تحتوي على وسائل الأمان مثل السنتر لوك وحزام الأمان.

جاءت عجلة القيادة مصممة بتقنية آليا.

سعر سيارة هيونداي أكسنت 2016 المستعملة

السيارة متاحة بمدينة جبيل السعودية ويبلغ سعرها حوالي 24 ألف ريال سعودي ، للتواصل يرجى الاتصال على الرقم التالي 966553041072+.

وهناك العديد من السيارات الأخري المستعملة ذات حالة جيدة للبيع واسعراها في المتناول وهناك بعض الشركات التي تقبل التقسيط بدون فوائد مالية.