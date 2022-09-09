تويوتا يارس 2023 بشكلها الجديد من الجيل الرابع شوف مواصفات وسعر الوحش الياباني toyota yaris 2023

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عمر شويل - جدة تويوتا يارس 2023 الجديد كلياً حيث ازدادت عمليات البحث مؤخرا حول سيارة تويوتا يارس ٢٠٢٣ من قبل العديد من الأشخاص الراغبين في شراء هذه السيارة، حيث تقوم شركة تويوتا بتقديم احدث سياراتها. كذلك .يمكنك التعرف على تويوتا سيكويا 2023 الجديدة.

فتمتلك هذه السيارة العديد من المميزات والمواصفات التي تنال إعجاب الكثير، وتعتبر شركة تويوتا من أهم الشركات المتواجدة حالياً والتي تتخصص في إصدار احدث السيارات التي يتم صنعها بأفضل الخامات وباستخدام احدث التقنيات.

تويوتا يارس 2023

تم الإعلان عن مجموعة من الصفات المميزة في سيارة تويوتا يارس 2023 ، وقد تأتي هذه الصفات كالتالي:

يتميز المظهر الخارجي الخاص بالسيارة بأنه منسجم بشكل تام مع التصميم، بالإضافة إلى توافر شبك أمامي يميل بشكل أفقي ومعتما، بجانب المصابيح الأمامية LED المتواجدة بجانب مصابيح DRL.

يتم توافر عجلات بمقاس ١٦ إنش، وتحتوي السيارة على نظام ترفيهي وأنظمة تشغيل متعددة، Auto, Android, Apple CarPlay. وتتوافر هذه السيارة بالعديد من الألوان التي تصل إلى ٦٤ لون.

وجود ستائر هوائية متوفرة بشكل عمودي وعلى الحافة السفلية، بالإضافة إلى مصابيح الضباب.

تم صنع السيارة بمظهر رياضي وأنيق يتناسب مع جميع ألأذواق.

تتحمل السيارة سرعة تصل إلى ١٠٥ حصان، ومن الممكن أن تصل السرعة القصوى في بعض الأحيان إلى. ١٨٠ كيلو متر خلال الساعة الواحدة.

مميزات toyota yairs2023

من افضل المميزات التي تضمنتها شركة تويوتا عن السياراة يارس التالي:

يتم إضافة مصابيح أمامية كبيرة بجانب مصابيح هالوجين الأمامية بهدف توفير ضوء عالي يساعد على توضيح الطرق أثناء القيادة.

تزود السيارة بجميع إجراءات الأمان والسلامة. علاوة على ذلك وفرنا عبر موقع ثقفني تقرير عن السيارة تويوتا تندرا 2022.

يتم توافر شاشة عرض بداخل السيارة، يتمكن قائد السيارة والركاب من مشاهدة الأفلام والبرامج من خلالها.

يتم توافر شاشة عرض بداخل السيارة، يتمكن قائد السيارة والركاب من مشاهدة الأفلام والبرامج من خلالها. تعمل السيارة بمحرك بنزين تصل سعته إلى لتر ونصف، مما يساعد على استمرارها لوقت طويل.

بالإضافة إلى توافر وصلة USB

سعر سيارة تويوتا يارس 2023