وصل الوحش الجبار هيونداي سنتافي 2023 … كل ما ترد معرفته عن اهم مواصفات سيارة هيونداي سنتافي 2023 وأسعار بعض فئاتها المميزة

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عمر شويل - جدة اهم مواصفات سيارة هيونداي سنتافي 2023، تنافس السيارة هيونداي سنتافي 2023 الجديدة أفضل السيارات التي سيتم طرحها خلال العام المقبل وتدخل ضمن فئة سيارات الدفع الرباعي المدمجة وتأتي بفخامة كبير على مستوى التصميم الداخلي والخارجي تتمتع بمحركين يمكن الاختيار بينهما وتحتوي مقصورتها الداخلية على العديد من الكماليات التي تضمن قيادة ممتعة. اهم مواصفات سيارة هيونداي سنتافي 2023 تشمل سيارة هيونداي سنتافي 2023 الجديدة خيارين من المحرك: المحرك الأول بسعة 2500 سي سي بينما الثاني بسعة 3500 سي سي.

قوة المحرك الأول 191 حصان ويبلغ عزم دوران 227 نيوتن لكل متر.

تبلغ مدة التسارع من الثبات وحتى 100 كيلو متر نحو 10.4 ثانية.

يقترن بناقل حركة أتوماتيك يشمل 8 سرعات.

أما المحرك الثاني تبلغ قوته 277 حصان كما يعمل بعزم دوران يصل إلى 338 نيوتن لكل متر.

مدة تسارعها من 0 كيلومتر حتى 100 كيلومتر نحو 7.4 ثانية.

كما يقترن بناقل أوتوماتيكي للحركة مزود بثماني سرعات. أبعاد سيارة هيونداي سنتافي 2023 يبلغ طول الكلى من سيارة هيونداي سنتافي 2023 نحو 4785 ملليمتر.

بينما عرضها يأتي بمقدار 1900 مليمتر.

فيما يبلغ ارتفاعها 1685 مليمتر.

تبلغ سعة الشنطة نحو 450 لتر. مميزات سيارات هيونداي سنتافي 2023 تتمتع سيارة هيونداي سنتافي بشاشة تعمل عن طريق اللمس في مقاس 8 بوصة كما تتوفر بحجم 10.25 بوصة في الفئات الأخرى.

تدعم الشاشة نظام ابل كار بلاي ونظام أندرويد أوتو.

تحتوي على أربع منافذ يو اس بي.

يدعم تشغيل بلوتوث.

يوجد في هيونداي سنتافي فتحه سقف بانوراما.

كما تحتوي على مكيف هواء.

نظام هيونداي سنتافي الصوتي نوعه Harman Kardon يشمل 12 مكبر للصوت.

تحتوي على شاشة ملاحة تعمل عن طريق الأقمار الصناعية.

يوجد بها نظام تدفئة وتهوية.

تدعم خاصية تبريد المقعد الأمامي.

يوجد بها مصابيح خلفية من الهالوجين وتحتوي أيضا على مصابيح للضباب.

يتوفر منها عدة ألوان مثل الأسود المعدني والفضي والأزرق والأحمر القرمزي والأبيض القطبي. أسعار سيارة هيونداي سنتافي 2023 في السعودية يبدأ سعر الفئة الأولى من هيونداي سنتافي 2023 نحو 105 الف ريال سعودي.

بينما يقدر سعر الفئة الثانية بنحو 121 ألف ريال سعودي.

يبلغ سعر الفئة الثالثة 131 ألف ريال سعودي.

بينما الفئة الرابعة بسعر 142 ألف ريال سعودي.

الفئة الخامسة من هيونداي سنتافي بسعر 162 ألف ريال سعودي.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر وصل الوحش الجبار هيونداي سنتافي 2023 … كل ما ترد معرفته عن اهم مواصفات سيارة هيونداي سنتافي 2023 وأسعار بعض فئاتها المميزة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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