نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواصفات وأسعار مرسيدس مايباخ اس كلاس 2023 الجديدة ، يوجد منها 150 نسخة فقط!! في المقال التالي

عمر شويل - جدة مواصفات وأسعار مرسيدس مايباخ 2023 ، لأن متابعين هذا الموقع مميزين فيجب أن يقرأوا كل ما هو مميز تماماً مثل تلك المقالة التي تتحدث عن نسخة خاصة من سيارات مرسيدس مايباخ اس كلاس 2023 التي تم نشر صورها الأولى في أبريل على الأنترنت، فنحن هنا نتحدث عن إصدار حصري، حصري لدرجة أنه سينتج منه 150 نسخة فقط في العالم كله. كما أن مرسيدس 2023 تستمد هويتها من السيارة الاختبارية Project Maybach x Virgil Abloh التي ظهرت قبل نهاية عام 2021، ولمسات السيارة الجديدة من مصمم الأزياء فيرجيل أبلوه الذي توفي في نوفمبر 2021 بعد معركة مع السرطان وفي التالي نطلعك على المزيد من mercedes maybach s class 2023.

مواصفات وأسعار مرسيدس 2023

مرسيدس 2023 الجديدة مايباخ تؤكد على استمرارية التعاون مع شركة تصميم مصمم الأزياء الراحل أبلوه. فتأتي علينا تلك النسخة مرسيدس مايباخ اس كلاس 2023 تحت اسم فيرجيل أبلوه. مع مجموعة من الملابس المصاحبة لها. كذلك تميزت نسخة مايباخ الجديدة S680 بحصولها على :-

في البداية هيكل خارجي مطلي بدهان جديد به لون بيج مستمد من عالم الصحراء في نصف الهيكل الأسفل.

كما تم توفير دهان أسود لامع مثل سيارة مايباخ كوبيه الاختبارية.

كذلك تسير مواصفات وأسعار مرسيدس مايباخ 2023 على إطارات بحجم 20 إنش أنيقة.

وبالنسبة لـ مرسيدس 2023 من الداخل الفخمة تم توفير :-

كراسي.

كذلك عجلة قيادة.

بالإضافة إلى بطانات أبواب.

كذلك لوحة قيادة سفلية.

مع سقف مبطن بجلد نابا بلون الرمل بلمسات سوداء.

وأخيراً أرضيات بوبر عالي بلون أسود بإطار جلدي رملي مطرز بشعار مرسيدس مايباخ.

مرسيدس 2023 من الداخل

وفي مرسيدس بنز نلاحظ أن الكونسول الوسطي في منتصفه شعار يدمج بين مايباخ مع شعار Virgil Abloh على وسط البيانو بلاك. والوسائد الخلفية ومساند الرأس وألواح عتبات الأبواب. كذلك يمتد التخصيص في مرسيدس مايباخ اس كلاس 2023 لنظام المعلومات والترفيه. الذي يرتقي عن نظام MBUX من مرسيدس بنز. فمثلاً يحتوي زر الصفحة الرئيسية على إطار ملون يناسب باقي السيارة. كذلك يمكن تزيين صور الملف الشخصي بأكسسوارات الموضة .

كما سيحصل عملاء مواصفات وأسعار مرسيدس مايباخ 2023 أصحاب الإصدار الخاص من مرسيدس مايباخ S680 على صندوق خشبي مغطى بجلد نابا. بلون الرمال مع شعار العلامة التجارية وAbloh. كذلك يحتوي على مجسم طبق الأصل بمقياس 1/18. مع مفتاحين للسيارة بخطاف حلقة تسلق وغطاء سيارة تصميم خاص لمالك مرسيدس 2023.

سعر مرسيدس مايباخ 2023

بعدما تحدثنا عن مرسيدس من الداخل فسنتحدث عن محرك mercedes maybach s class 2023 و سعر مرسيدس 2023 فتابعونا :

تأتي السيارة الفخمة بمحرك V12.

بسعة 6 لترات “توين تيربو”.

كما يولد قوة 621 حصان 630 حصان أوروبي PS.

كذلك 1001 نيوتن متر من عزم الدوران.

يرتبط المحرك بقير أوتوماتيكي من 9 غيارات .

كما يبدأ سعر مرسيدس مايباخ 2023 من 830.000 ريال سعودي. إلى 890.000 ريال سعودي وذا حسب توقعات بعض المواقع الأجنبية.

وفي النهاية نتمنى أن تكون مقالتنا عن مواصفات وأسعار مرسيدس مايباخ 2023 و سعر مرسيدس مايباخ 2023 قد نالت إعجابكم.